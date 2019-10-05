День ангела Ивана: лучшие поздравления и открытки

6 октября празднуется день ангела Ивана. Это имя в переводе с древнеевройского языка означает "Яхве (Бог) смилостивился".

Носители этого имени – активные и волевые, выносливые и отзывчивые. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с именинами.

Поздравления в стихах

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Будь лишь баловнем судьбы

И магнитом для удачи,

Будь счастливчиком по жизни,

С легкостью решай задачи.

В нужном месте я желаю

Появляться в нужный час,

Чтоб за хвост поймать фортуну

И уже не отпускать.

* * *

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

* * *

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Поздравления в прозе

В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать счастья и хорошей судьбы. Иван, ты – пример порядочного человека и преданного сына. А для меня ты – лучший друг и мудрый советник. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!

* * *

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

День ангела Листівки

* * *

Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!

Яркие открытки с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 октября празднуется зачатие Иоанна Предтечи. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.

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