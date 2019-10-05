День ангела Ивана: лучшие поздравления и открытки

6 октября празднуется день ангела Ивана. Это имя в переводе с древнеевройского языка означает "Яхве (Бог) смилостивился".
Носители этого имени – активные и волевые, выносливые и отзывчивые. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с именинами.
Поздравления в стихах
Кладезь ты добра и силы,
Оптимизма ты вулкан,
Водопад из креатива,
В общем, классный ты, Иван.
Будь лишь баловнем судьбы
И магнитом для удачи,
Будь счастливчиком по жизни,
С легкостью решай задачи.
В нужном месте я желаю
Появляться в нужный час,
Чтоб за хвост поймать фортуну
И уже не отпускать.
* * *
Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.
* * *
С праздником тебя, Иван!
Радости тебе, успехов.
Будь ты выше всех похвал.
Дам тебе чуть-чуть советов:
Будь веселым и счастливым,
Никогда не унывай.
Всё хорошее от жизни
Для себя ты забирай.
Пусть удача и здоровье
Не подводят никогда.
Пусть невзгоды и печали
Убегают навсегда.
Поздравления в прозе
В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать счастья и хорошей судьбы. Иван, ты – пример порядочного человека и преданного сына. А для меня ты – лучший друг и мудрый советник. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!
* * *
Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
День ангела
Листівки
* * *
Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!
Яркие открытки с поздравлениями
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