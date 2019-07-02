День ангела Ивана: лучшие поздравления и открытки

2 июля отмечают день ангела Ивана. Это имя в переводе с древнеевройского означает "Яхве (Бог) смилостивился".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Ивана.
День ангела Ивана – поздравление в стихах
Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.
***
Именины у Ивана –
Поздравляю я тебя!
Пусть успехов долгожданных
Принесет тебе судьба.
Пусть тебе легко и просто
Будет целей достигать.
Радуй всех карьерным ростом,
Лучшим я желаю стать!
День ангела Ивана – поздравление в прозе
Дорогой Иван, в день твоих именин хочу пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!
***
Ваня! Поздравляю тебя с чудесным праздником – днем ангела! Будь счастлив, цени каждое мгновение своей жизни, ну а главное, найди то единственное, что будет вести и поддерживать тебя до конца твоих дней! Будь здоров и крепок!
Поздравления – открытки
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