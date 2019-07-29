День ангела Ивана: лучшие поздравления и открытки для именинника

29 июля отмечают день ангела Ивана. Это имя в переводе с древнеевройского означает "Яхве (Бог) смилостивился".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Ивана.

День ангела Ивана – поздравление в стихах

Именины у Ивана –

Поздравляю я тебя!

Пусть успехов долгожданных

Принесет тебе судьба.

Пусть тебе легко и просто

Будет целей достигать.

Радуй всех карьерным ростом,

Лучшим я желаю стать!

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

День ангела Ивана – поздравление в прозе

Дорогой Иван, поздравляю тебя с этим замечательным праздником – днем ангела! Хочу пожелать Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!

День ангела Листівки

***

Иван, поздравляю тебя с чудесным праздником – днем ангела! Будь счастлив, цени каждое мгновение своей жизни, ну а главное, найди то единственное, что будет вести и поддерживать тебя до конца твоих дней! Будь здоров и крепок!

Поздравления с днем ангела Ивана – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне православные отмечали День Крещения Киевской Руси и день ангела Владимира.

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