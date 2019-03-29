День ангела Ивана и Романа: как поздравить

29 марта отмечают День ангела Ивана и Романа. Имя Иван имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения. У разных народов оно произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.
Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима". OBOZREVATEL узнал о значении этих имен и подобрал лучшие поздравления и открытки с Днем ангела.
Значение имени Роман и Иван
Имя Роман произошло от латинского "Romanus" и переводится как "римлянин". Еще одно значение имени Роман - "римский". Романы сочетают в себе самые разнообразные качества характера: любознательность, вежливость, искренность, трудолюбие и творческая одаренность.
Имя Иван произошло от древнееврейского имени Йохана. Слово переводится как "Яхве (Бог) милостив". Мужчина с таким именем боец и трудолюб, который всегда добьется правды.
Поздравления в стихах
С праздником тебя, Иван!
Радости тебе, успехов.
Будь ты выше всех похвал.
Дам тебе чуть-чуть советов:
Будь веселым и счастливым,
Никогда не унывай.
Все хорошее от жизни
Для себя ты забирай.
Пусть удача и здоровье
Не подводят никогда.
Пусть невзгоды и печали
Убегают навсегда.
Уважаемый Роман,
Будь всегда от счастья пьян,
Никогда не огорчайся,
Пой, танцуй и развлекайся.
Пусть удача непременно
Окружает ежедневно,
Ждет во всех делах успех,
И карьера без помех!
Поздравления в прозе
Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Ромка, живи, как нравится и делай, что хочется.
Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
СМС-поздравления
Желаю всей душой, Иван,
Чтоб яркой жизнь твоя была,
Чтоб лезли денежки в карман,
И чтоб судьба к мечтам вела!
Роман, будь близкими любим,
Цени прекрасные мгновения,
Ведь каждый миг неповторим,
Бери от жизни наслаждение!
Открытки
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