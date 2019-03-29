День ангела Ивана и Романа: как поздравить

29 марта отмечают День ангела Ивана и Романа. Имя Иван имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения. У разных народов оно произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима". OBOZREVATEL узнал о значении этих имен и подобрал лучшие поздравления и открытки с Днем ангела.

Значение имени Роман и Иван

Имя Роман произошло от латинского "Romanus" и переводится как "римлянин". Еще одно значение имени Роман - "римский". Романы сочетают в себе самые разнообразные качества характера: любознательность, вежливость, искренность, трудолюбие и творческая одаренность.

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Йохана. Слово переводится как "Яхве (Бог) милостив". Мужчина с таким именем боец и трудолюб, который всегда добьется правды.

Поздравления в стихах

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Все хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Уважаемый Роман,

Будь всегда от счастья пьян,

Никогда не огорчайся,

Пой, танцуй и развлекайся.

Пусть удача непременно

Окружает ежедневно,

Ждет во всех делах успех,

И карьера без помех!

Поздравления в прозе

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет темных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Ромка, живи, как нравится и делай, что хочется.

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

СМС-поздравления

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

Роман, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

Открытки

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