День ангела Ивана и Елены: лучшие поздравления и открытки

10 августа празднуется день ангела Ивана и Елены. Иван в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился". Елена – "избранная, светлая".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для носителей этих имен.

День ангела Ивана – поздравления в стихах

С днем ангела тебя, Иван, поздравить рады,

Пускай исчезнут на твоем пути все преграды,

Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,

Пускай судьба твоя будет самой счастливой.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пусть все обиды забываются,

Пусть каждый день приносит вдохновенье,

Пускай отличным будет настроенье.

***

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

День ангела Ивана – поздравления в прозе

Иван, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Дорогой Иван, поздравляю тебя с этим замечательным праздником – днем ангела! Хочу пожелать Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!

День ангела Елены – поздравления в стихах

Елена, ты прекрасней всех принцесс,

Ты совершенство, что с небес спустилось,

Ты так красива, спору нет,

Хочу, чтоб все хорошее случилось.

И в День святой, в день ангела Елена,

Желаю жизни я тебе без бед,

Здоровья, яркости, терпенья,

Чтоб ангел рядом был на век!

***

С днем ангела, Елена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

День ангела Елены – поздравления в прозе

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

Елена, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

День ангела Ивана и Елены – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа отмечается начало Иловайской операции на Донбассе, Международный день биодизеля, а также празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, а в народе почитают Прохора.

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