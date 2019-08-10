День ангела Ивана и Елены: лучшие поздравления и открытки

10 августа празднуется день ангела Ивана и Елены. Иван в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился". Елена – "избранная, светлая".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для носителей этих имен.
День ангела Ивана – поздравления в стихах
С днем ангела тебя, Иван, поздравить рады,
Пускай исчезнут на твоем пути все преграды,
Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,
Пускай судьба твоя будет самой счастливой.
Пусть все мечты твои сбываются,
Пусть все обиды забываются,
Пусть каждый день приносит вдохновенье,
Пускай отличным будет настроенье.
***
Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
Разносторонний очень он
И любознательный без меры.
Иван, кем хочет может стать,
Со всем он справится умело.
День ангела Ивана – поздравления в прозе
Иван, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
***
Дорогой Иван, поздравляю тебя с этим замечательным праздником – днем ангела! Хочу пожелать Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!
День ангела Елены – поздравления в стихах
Елена, ты прекрасней всех принцесс,
Ты совершенство, что с небес спустилось,
Ты так красива, спору нет,
Хочу, чтоб все хорошее случилось.
И в День святой, в день ангела Елена,
Желаю жизни я тебе без бед,
Здоровья, яркости, терпенья,
Чтоб ангел рядом был на век!
***
С днем ангела, Елена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
День ангела Елены – поздравления в прозе
Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
***
Елена, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!
День ангела Ивана и Елены – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа отмечается начало Иловайской операции на Донбассе, Международный день биодизеля, а также празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, а в народе почитают Прохора.
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