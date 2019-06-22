День ангела Ивана и Алексея: самые красивые поздравления и открытки

22 июня отмечают день ангела Ивана и Алексея. Имя Иван в переводе с древнеевройского означает "Яхве (Бог) смилостивился". Алексей с древнегреческого – "защищать".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми красивыми поздравлениями и открытками для именинников в их праздник.

День ангела Ивана – поздравления в стихах

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Для радости есть основанье,

Ведь отмечаем праздник твой,

Желаю тебе счастья, Ваня,

И в жизни управлять судьбой.

Какое, право, наслажденье,

Тебя сегодня поздравлять,

Иван, пускай всё невезенье,

Ты будешь вмиг одолевать.

Любовь пусть греет душу, Ваня,

А грусть бесследно улетит,

Здоровья крепкого желаю,

Нигде ничто пусть не болит.

***

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

День ангела Ивана – поздравления в прозе

С именинами, Иван! Несмотря на все штуки, каждый знает, что герой с таким именем, как у тебя (кем бы его ни называли, царевичем или нет) в любой сказке становится успешным, получает полцарства и царевну. А иногда и того больше. Потому желаем тебе устроить в жизни самую настоящую сказку со счастливым концом.

***

Ванечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать радужной жизни, насыщенной яркими моментами, счастливыми событиями, радостными эмоциями, неутомимой деятельностью, великими успехами и настоящим весельем.

День ангела Алексея – поздравления в стихах

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет всё путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

***

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.

Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ждут тебя лишь впереди.

День ангела Алексея – поздравления в прозе

С днем ангела, Алексей! Ты человек дела, настоящий мужчина, защитник, не тратишь времени на болтовню. Ты отличный друг! Хочется, чтобы у такого человека дела спорились, карьера клеилась, достаток рос, а в семейном кругу не было бед. Счастья тебе!

***

Искренне желаю тебе, Алеша, удачного дня ангела. Пусть в твоей жизни всегда будут только взлеты и никаких падений. А даже если придется остановиться, пусть это будет просто передышкой, чтоб дать фору другим, идущим тем же путем. Успехов, любви и удачи!

День ангела Ивана и Алексея: открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу астрологов 22 июня одному из знаков Зодиака лучше не планировать важных дел, а вот рожденных под другим знаком ожидает крупный фарт.

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