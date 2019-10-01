День ангела Ирины: яркие поздравления с именинами

Во вторник, 1 октября, все Ирины, Иры и Ирочки отмечают свой День ангела.

Обладательницы этого имени наделены чувственностью, естественной грацией. Ирины гармоничные и хорошо чувствуют баланс во всех сферах жизни. Они не могут терпеть несправедливости, а пережить и простить обиду – это для них слишком сложная задача. В переводе с древнегреческого имя Ирина означает "мир, покой".

По случаю праздника OBOZREVATEL подготовил поздравления с Днем ангела Ирины, которые станут приятным сюрпризом для обладательниц этого имени.

Ирина очень грациозна,

Прекрасна, женственна, умна.

Ты, словно лепесточек розы,

Кружи и радуйся сполна.

Желаю ярче быть, чем звезды.

Успехов, волшебства, идей!

И чтобы зеркальце сказало:

"На свете нет тебя милей!".

День ангела празднуешь сегодня ты,

Так пусть же сбудутся мечты.

Пусть Бог здоровье тебе посылает,

И ангел крылом своим защищает!

С Днем ангела, Ира, тебя поздравляем,

Побольше здоровья и счастья желаем.

Пусть жизнь всегда тебе улыбается,

А все мечты поскорее сбываются!

Поздравляем Вас, Ирина.

Пожелать хотим всех благ,

Чтобы жизнь была малиной,

Чтобы блеск всегда в глазах.

Чтобы головные боли

Не смогли Вам досадить,

Чтобы ангел Вас собою

От невзгод сумел закрыть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в октябре 2019-го.

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