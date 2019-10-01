День ангела Ирины: яркие поздравления с именинами

Во вторник, 1 октября, все Ирины, Иры и Ирочки отмечают свой День ангела.
Обладательницы этого имени наделены чувственностью, естественной грацией. Ирины гармоничные и хорошо чувствуют баланс во всех сферах жизни. Они не могут терпеть несправедливости, а пережить и простить обиду – это для них слишком сложная задача. В переводе с древнегреческого имя Ирина означает "мир, покой".
По случаю праздника OBOZREVATEL подготовил поздравления с Днем ангела Ирины, которые станут приятным сюрпризом для обладательниц этого имени.
Ирина очень грациозна,
Прекрасна, женственна, умна.
Ты, словно лепесточек розы,
Кружи и радуйся сполна.
Желаю ярче быть, чем звезды.
Успехов, волшебства, идей!
И чтобы зеркальце сказало:
"На свете нет тебя милей!".
День ангела празднуешь сегодня ты,
Так пусть же сбудутся мечты.
Пусть Бог здоровье тебе посылает,
И ангел крылом своим защищает!
С Днем ангела, Ира, тебя поздравляем,
Побольше здоровья и счастья желаем.
Пусть жизнь всегда тебе улыбается,
А все мечты поскорее сбываются!
Поздравляем Вас, Ирина.
Пожелать хотим всех благ,
Чтобы жизнь была малиной,
Чтобы блеск всегда в глазах.
Чтобы головные боли
Не смогли Вам досадить,
Чтобы ангел Вас собою
От невзгод сумел закрыть.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в октябре 2019-го.
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