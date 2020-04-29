День ангела Ирины: красивые стихи, открытки, видео с поздравлениями
В среду, 29 апреля по православному календарю чтят память мученицы Ирины (Арины), которая отдала свою жизнь за веру Христову. Она считается покровительницей женщин.
В День ангела Ирины женщины могут загадывать желания, и если они искренние – мученица поможет им сбыться. Также в этот день принято всех девочек, девушек и женщин по имени Ира поздравлять с именинами.
Как поздравить Ирину с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео.
День ангела Ирины: красивые стихи
Что в имени твоем? Мир и покой,
Ирине в именины пожелаю,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Текло по жизни, не имея края.
Чтоб солнечными были твои годы,
И радость была рядом непременно.
Чтоб обходили стороной невзгоды,
И чтоб легко жилось и вдохновенно!
***
Ира, я желаю тебе счастья,
Роскоши, достатка, женской страсти.
И еще — любви, огромной, сильной,
Не было чтоб лучше ее в мире,
А тревоги прочь чтоб проходили.
День ангела Ирины: красивые картинки
Именины Ирины: видео с поздравлениями
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