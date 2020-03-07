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7 марта • обновлено в 06:27
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День ангела Ирины: красивые стихи, открытки, видео с поздравлениями

1.1т
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По православному календарю 7 марта отмечается День ангела Ирины.

Так, всех девочек, девушек и женщин по имени Ира можно поздравлять с именинами. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями Ирине.

День ангела Ирины

День ангела Ирины

facedobra.com

День ангела Ирины: красивые стихи

Что в имени твоем? Мир и покой,

Ирине в именины пожелаю,

Чтоб счастье бесконечною рекой

Текло по жизни, не имея края.

Чтоб солнечными были твои годы,

И радость была рядом непременно.

Чтоб обходили стороной невзгоды,

И чтоб легко жилось и вдохновенно!

***

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

maximum.fm

Ира, я желаю тебе счастья,

Роскоши, достатка, женской страсти.

И еще — любви, огромной, сильной,

Не было чтоб лучше ее в мире,

А тревоги прочь чтоб проходили.

День ангела Ирины: красивые картинки

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

ggexp.ru

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

pinterest.com

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

stage.gifygift.com

День ангела Ирины: поздравления

День ангела Ирины: поздравления

maximum.fm

Именины Ирины: видео с поздравлениями

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия календарь праздник
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