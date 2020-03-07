День ангела Ирины: красивые стихи, открытки, видео с поздравлениями

По православному календарю 7 марта отмечается День ангела Ирины.
Так, всех девочек, девушек и женщин по имени Ира можно поздравлять с именинами. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями Ирине.
День ангела Ирины
facedobra.com
День ангела Ирины: красивые стихи
Что в имени твоем? Мир и покой,
Ирине в именины пожелаю,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Текло по жизни, не имея края.
Чтоб солнечными были твои годы,
И радость была рядом непременно.
Чтоб обходили стороной невзгоды,
И чтоб легко жилось и вдохновенно!
***
День ангела Ирины: поздравления
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Ира, я желаю тебе счастья,
Роскоши, достатка, женской страсти.
И еще — любви, огромной, сильной,
Не было чтоб лучше ее в мире,
А тревоги прочь чтоб проходили.
День ангела Ирины: красивые картинки
День ангела Ирины: поздравления
otkritkiok.ru
День ангела Ирины: поздравления
ggexp.ru
День ангела Ирины: поздравления
pinterest.com
День ангела Ирины: поздравления
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День ангела Ирины: поздравления
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Именины Ирины: видео с поздравлениями
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