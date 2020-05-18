День ангела Ирины: красивые открытки, поздравления в стихах и прозе
18 мая православная церковь отмечает День ангела Ирины. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мир" и "покой".
OBOZREVATEL публикует красивые поздравления в стихах и прозе и открытки.
День ангела Ирины: стихи
Ирина означает "мир", "покой".
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
Весь свет твоя украсит доброта,
Ведь дорожишь семьею неспроста.
Баланса, и гармонии тебе,
И только лишь хорошего в судьбе!
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чем-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
День ангела Ирины: картинки
День ангела Ирины: проза
Милая, Ирина, поздравляю от чистого сердца и желаю добрых и счастливых дней жизни, радостных и веселых событий, теплых и искренних слов, нежных и сладких объятий, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.
Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!
По материалам: pozdravok.ru.
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