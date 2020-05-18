День ангела Ирины: красивые открытки, поздравления в стихах и прозе

18 мая православная церковь отмечает День ангела Ирины. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мир" и "покой".

OBOZREVATEL публикует красивые поздравления в стихах и прозе и открытки.

pexels.com

День ангела Ирины: стихи

Ирина означает "мир", "покой".

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьею неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!

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Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чем-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

День ангела Ирины: картинки

otkritkiok.ru

otkritkiok.ru

otkritkiok.ru

otkritkiok.ru

otkritkiok.ru

День ангела Ирины: проза

Милая, Ирина, поздравляю от чистого сердца и желаю добрых и счастливых дней жизни, радостных и веселых событий, теплых и искренних слов, нежных и сладких объятий, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.

pexels.com

Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!

pexels.com

По материалам: pozdravok.ru.

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