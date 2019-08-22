День ангела Ирины и Ивана: лучшие поздравления и открытки

22 августа празднуется день ангела Ирины и Ивана. Ирина с древнегреческого означает "покой", Иван – "Яхве (Бог) смилостивился".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами.

День ангела Ирины – поздравления в стихах

Я Ирину поздравляю

И желаю всей душой

Ей работы нетяжелой,

Но с зарплатою большой.

Всю косметику — "Макс Фактор",

Платье только от Версаче,

Чтоб работал мини-трактор

В огородике на даче.

Выходные чтоб в Париже,

Отпуск чтоб на Бора-Бора,

Все налоги чтоб пониже,

А доходы только в гору.

Ну, а главное, желаю,

Чтоб сбывались все мечты.

И все то, о чем мечтаешь,

Получила в жизни ты.

День ангела Ирины – поздравления в прозе

Дорогая Ирина, хочу тебя поздравить с великолепным твоим праздником и пожелать тебе, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.

День ангела Ивана – поздравления в стихах

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

День ангела Ивана – поздравления в прозе

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

День ангела Ирины и Ивана – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в Украине и мире отмечают несколько праздников и памятных дат, а родилась в этот день Ольга Сумская.

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