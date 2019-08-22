День ангела Ирины и Ивана: лучшие поздравления и открытки

22 августа празднуется день ангела Ирины и Ивана. Ирина с древнегреческого означает "покой", Иван – "Яхве (Бог) смилостивился".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами.
День ангела Ирины – поздравления в стихах
Я Ирину поздравляю
И желаю всей душой
Ей работы нетяжелой,
Но с зарплатою большой.
Всю косметику — "Макс Фактор",
Платье только от Версаче,
Чтоб работал мини-трактор
В огородике на даче.
Выходные чтоб в Париже,
Отпуск чтоб на Бора-Бора,
Все налоги чтоб пониже,
А доходы только в гору.
Ну, а главное, желаю,
Чтоб сбывались все мечты.
И все то, о чем мечтаешь,
Получила в жизни ты.
День ангела Ирины – поздравления в прозе
Дорогая Ирина, хочу тебя поздравить с великолепным твоим праздником и пожелать тебе, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.
День ангела Ивана – поздравления в стихах
Дорогой наш, милый Ваня,
Ты удачлив и умен.
Без тебя работа встанет,
Ты проворен и силен.
Ты всё можешь и умеешь,
Спорятся дела твои.
Береги семью и деток —
Пусть купаются в любви.
Мы тебе желаем счастья,
Не терять своих друзей
И в карьере продвиженья,
Новых и больших идей!
День ангела Ивана – поздравления в прозе
Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
День ангела Ирины и Ивана – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в Украине и мире отмечают несколько праздников и памятных дат, а родилась в этот день Ольга Сумская.
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