День ангела Ирины 10 августа: красивые поздравления, смс, картинки, видео

В понедельник, 10 августа, обладательницы имени Ирина отмечают свой день ангела. Так, церковь сегодня чествует память преподобной Ирины Каппадокийской. Эта святая происходила из знатного рода; раздав свое имущество, она ушла в монастырь, впоследствии став его игуменьей.

К именинам Ирины OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

День ангела Ирины: смс, стихи и проза

Ирина означает "мир", "покой".

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожат тобою неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Ирина, дорогая,

Прекрасная, родная,

Тебя я поздравляю

И с радостью желаю

Здоровья и заботы,

Прекраснейшей работы,

Добра и красоты.

Пусть сбудутся мечты!

***

Святая Ирина Каппадокийская (фото: azbyka.ru)

День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

***

Ирина, тебя поздравляю!

Здоровья, удачи желаю.

Радостных дней и улыбок,

В жизни поменьше ошибок.

Любви пожелаю взаимной,

Мечтаний из детства наивных,

Успехов на долгие годы,

В душе лишь хорошей погоды!

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!

***

Милий Ірусик, вітаю від душі. Побажати тобі хочу щасливих емоцій і радісних миттєвостей, вдалих днів і веселих історій, чудового настрою і успішних починань, безсумнівного кохання і стабільного блага.

С Днем ангела Ирины: открытки и картинки

Открытка с Днем ангела Ирины (фото: facedobra.com)

Стихи в День ангела Ирины (фото: my.ua)

Пожелания в День ангела Ирины (фото: pristor.ru)

Картинки в День ангела Ирины (фото: my.ua)

Именины Ирины: видео

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.