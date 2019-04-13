День ангела Иосифа: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня, 13 апреля отмечают День ангела Иосифа. Это древнееврейское имя. В Англии существует Джозеф, в Германии - Йозеф, во Франции - Жозеф, в Испании - Хосе, в Польше - Юзеф. В библейских сказаниях известен сын патриарха Иакова и Рахили, которого братья из зависти продали в Египет.

Также имя Иосиф носил обрученный муж Пресвятой Девы Марии. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления с Днем ангела в стихах

Мои поздравления

Иосиф тебе,

Пусть Бог приумножит

Счастье в судьбе.

Желаю, чтоб выбор

Всегда ты имел,

В житейских своих

Делах преуспел.

Был другом надежным,

Любимым был верным,

По жизни шел гордо

И был всегда первым.

Уважаемый Иосиф,

Заслужил ты поздравленья,

Мы тебе сейчас желаем

Радости и вдохновенья,

Если станет тебе грустно,

Ты гони тоску, печаль,

На невзгоды и проблемы

Лишь улыбкой отвечай!

Поздравления с Днем ангела в прозе

Дорогой Иосиф, поздравляю тебя. Пусть удача всегда будет твоим верным союзником в любом начинании, в любом деле, пусть любовь и мечта сердца всегда помогают находить своё вдохновение и большие силы для достойных побед. Я желаю тебе здоровья, Иосиф, уверенности, мужества, высокого материального и морального положения в обществе!

Открытки с Днем ангела

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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