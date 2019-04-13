День ангела Иосифа: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня, 13 апреля отмечают День ангела Иосифа. Это древнееврейское имя. В Англии существует Джозеф, в Германии - Йозеф, во Франции - Жозеф, в Испании - Хосе, в Польше - Юзеф. В библейских сказаниях известен сын патриарха Иакова и Рахили, которого братья из зависти продали в Египет.
Также имя Иосиф носил обрученный муж Пресвятой Девы Марии. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.
Поздравления с Днем ангела в стихах
Мои поздравления
Иосиф тебе,
Пусть Бог приумножит
Счастье в судьбе.
Желаю, чтоб выбор
Всегда ты имел,
В житейских своих
Делах преуспел.
Был другом надежным,
Любимым был верным,
По жизни шел гордо
И был всегда первым.
Уважаемый Иосиф,
Заслужил ты поздравленья,
Мы тебе сейчас желаем
Радости и вдохновенья,
Если станет тебе грустно,
Ты гони тоску, печаль,
На невзгоды и проблемы
Лишь улыбкой отвечай!
Поздравления с Днем ангела в прозе
Дорогой Иосиф, поздравляю тебя. Пусть удача всегда будет твоим верным союзником в любом начинании, в любом деле, пусть любовь и мечта сердца всегда помогают находить своё вдохновение и большие силы для достойных побед. Я желаю тебе здоровья, Иосиф, уверенности, мужества, высокого материального и морального положения в обществе!
Открытки с Днем ангела
Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.
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