День ангела Инны: красивые картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

Православная церковь в пятницу, 3 июля, чествует память мучеников Инны, Пинны и Риммы. Трое этих святых были учениками апостола Андрея Первозванного и были убиты в Скифии за отказ принести жертвы языческим идолам.

В этот день обладательницы имени Инна отмечают свой День ангела. В именины Инны OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, картинки, смс и видео.

День ангела Инны: смс, стихи и проза

З Днем Ангела Інну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Сегодня твой светлый праздник, именины,

Наилучшие пожелания тебе, Инна,

Пусть яркая звезда твой путь освещает,

Пускай удача рядышком шагает.

Живи, как в сказке, ни о чём не жалей,

Будь всегда здоровой, не болей,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Всех благ, достатка, радости, добра.

***

С Днем ангела Инны

Сьогодні настали іменини

У Інни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Дорогая Инночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих перспектив, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

***

Чарівну Інну вітаю з Днем ангела. Незламного успіху, міцного щастя, здоров'я, вірного кохання, доброти, сімейного благополуччя та гарного настрою.

***

Інно, вітаю зі світлим святом. Бажаю тобі бути лагідною й ніжною, як берізка, стрункою і гарною, як яблунька, соковитою і солодкою, як грушка, яскравою та соковитою, як черешенька, унікальною і непередбачуваною, як ананасик.

Именины Инны 2020: картинки и открытки

Картинка с Днем ангела Инны facedobra.com

Открытка с Днем ангела Инны Pinterest

Поздравления в именины Инны

Видео ко Дню ангела Инны

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие платья и мини-юбки носили девушки в СССР.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, facedobra.com.