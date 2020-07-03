День ангела Инны: красивые картинки, смс, поздравления в стихах и прозе
Православная церковь в пятницу, 3 июля, чествует память мучеников Инны, Пинны и Риммы. Трое этих святых были учениками апостола Андрея Первозванного и были убиты в Скифии за отказ принести жертвы языческим идолам.
В этот день обладательницы имени Инна отмечают свой День ангела. В именины Инны OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, картинки, смс и видео.
День ангела Инны: смс, стихи и проза
З Днем Ангела Інну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сегодня твой светлый праздник, именины,
Наилучшие пожелания тебе, Инна,
Пусть яркая звезда твой путь освещает,
Пускай удача рядышком шагает.
Живи, как в сказке, ни о чём не жалей,
Будь всегда здоровой, не болей,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Всех благ, достатка, радости, добра.
***
Сьогодні настали іменини
У Інни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Дорогая Инночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих перспектив, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.
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Чарівну Інну вітаю з Днем ангела. Незламного успіху, міцного щастя, здоров'я, вірного кохання, доброти, сімейного благополуччя та гарного настрою.
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Інно, вітаю зі світлим святом. Бажаю тобі бути лагідною й ніжною, як берізка, стрункою і гарною, як яблунька, соковитою і солодкою, як грушка, яскравою та соковитою, як черешенька, унікальною і непередбачуваною, як ананасик.
Именины Инны 2020: картинки и открытки
Видео ко Дню ангела Инны
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, facedobra.com.