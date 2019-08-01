День ангела Ильи: лучшие поздравления и открытки с праздником

2 августа празднуется День ангела Ильи в честь церковного дня памяти пророка Илии. Это имя в переводе с древнееврейского означает "мой Бог".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с именинами в стихах и прозе, а также с красивыми открытками.

День ангела Ильи – поздравления в стихах

Ильин день - поздравления

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

***

Илья — божественное имя,

Пускай оно тебя хранит.

В День твоего Рожденья, милый

Пусть Ангел в небе воспарит.

Тебя поздравить мы спешили

И счастья море пожелать.

Чтоб жизнь, как бы не торопилась,

Тебе могла все отдавать.

Друзей тебе желаем добрых,

И чтоб враги были слабы,

В семье чтоб было все прекрасно,

Чтоб собирал цветы судьбы.

День ангела Ильи – поздравления в прозе

Илья, поздравляю тебя с днем ангела! Хочу пожелать благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

***

Поздравляю с именинами, Илья! Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везенья. Будь крепким, добрым и успешным, пусть будет радость в твоей душе искренней и безбрежной.

День ангела Ильи – СМС-поздравления

Илья-пророк, нас береги,

От черной силы защити,

А мы уж воздадим молитвой,

Господь, Илью благослови!

***

Илья терпеньем обладает;

Дела планирует всегда,

Затем их четко выполняет,

Потратив максимум труда.

В борьбу готов за справедливость

Незамедлительно вступить, –

Рассчитывает он правдивость

Во всём от жизни получить.

День ангела Ильи – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какими будут магнитные бури в августе. Так, по данным метеорологов, в целом, месяц будет спокойным в плане активности Солнца, за исключением некоторых дат.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!