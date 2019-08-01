День ангела Ильи: лучшие поздравления и открытки с праздником

2 августа празднуется День ангела Ильи в честь церковного дня памяти пророка Илии. Это имя в переводе с древнееврейского означает "мой Бог".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с именинами в стихах и прозе, а также с красивыми открытками.
День ангела Ильи – поздравления в стихах
Ильин день - поздравления
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
***
Илья — божественное имя,
Пускай оно тебя хранит.
В День твоего Рожденья, милый
Пусть Ангел в небе воспарит.
Тебя поздравить мы спешили
И счастья море пожелать.
Чтоб жизнь, как бы не торопилась,
Тебе могла все отдавать.
Друзей тебе желаем добрых,
И чтоб враги были слабы,
В семье чтоб было все прекрасно,
Чтоб собирал цветы судьбы.
День ангела Ильи – поздравления в прозе
Илья, поздравляю тебя с днем ангела! Хочу пожелать благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.
***
Поздравляю с именинами, Илья! Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везенья. Будь крепким, добрым и успешным, пусть будет радость в твоей душе искренней и безбрежной.
День ангела Ильи – СМС-поздравления
Илья-пророк, нас береги,
От черной силы защити,
А мы уж воздадим молитвой,
Господь, Илью благослови!
***
Илья терпеньем обладает;
Дела планирует всегда,
Затем их четко выполняет,
Потратив максимум труда.
В борьбу готов за справедливость
Незамедлительно вступить, –
Рассчитывает он правдивость
Во всём от жизни получить.
День ангела Ильи – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какими будут магнитные бури в августе. Так, по данным метеорологов, в целом, месяц будет спокойным в плане активности Солнца, за исключением некоторых дат.
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