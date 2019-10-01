День ангела Игоря: лучшие поздравления и открытки

2 октября празднуется день ангела Игоря. Это имя означает "Хранимый Фрейром".

Данное имя среди наших предков употреблялось знатью. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как поздравить Игоря с днем ангела в стихах или прозе.

День ангела Игоря – поздравления в стихах

С днем ангела твоим чудесным, Игорек,

Пусть он тебя всегда в пути оберегает,

Суровый пусть не поднесет тебе урок,

Пусть будет ласковым с тобой и защищает.

Пусть над тобою он разгонит злые тучи,

И хлынет в окна яркий, чистый свет,

Чтоб с каждым днем ты жил лишь только лучше,

Пусть Бог дает тебе удачу и совет.

* * *

Я желаю, чтоб не гаснул

В твоем сердце огонек.

Будь здоровым и счастливым,

Славный парень Игорёк.

Я больших тебе свершений

Пожелаю в этот день.

Двигаться к мечте заветной

Пусть тебе не будет лень.

Будут пусть всегда с тобою

Те, кто дорог и любим.

Я желаю, чтоб заботой

Своих близких был храним.

* * *

Поздравления, Игорь,

Принимай мои,

Желаю, чтоб успешно

Шли дела твои.

Чтобы смог за пояс

Ты судьбу заткнуть,

В жизни, чтобы сам

Выбирал свой путь.

Желаю, чтоб легко

С проблемами справлялся,

За удачу крепко,

Намертво держался.

Желаю, чтобы воином,

Бойцом по жизни был,

Победы добивался,

Боролся и любил.

День ангела Игоря – поздравления в прозе

Как хочется тебя сегодня поздравить с этим замечательным праздником, днем твоих именин, Игорь! Пусть удача сопутствует на нелегком жизненном пути, а в твой дом приходят только любовь, дружба и счастье. Пусть небесный хранитель укроет крылом от всех невзгод и горестей, а его молитва будет услышана на небесах. С Днем Ангела!

* * *

С Днем Ангела, дорогой Игорь! Пусть небесный хранитель станет надежным и верным спутником, который всегда поддержит и поможет.

* * *

Дорогой Игорь, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу светлой удачи в твоих делах, блестящих успехов и добрых начинаний, благородных поступков, искренности души и верной любви сердца, бравых побед, отличного настроения и отменного здоровья.

День ангела Игоря – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, в первое воскресенье октября в Украине будут отмечать День учителя. Историю и традиции праздника можно узнать в нашем материале.

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