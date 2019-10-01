День ангела Игоря: лучшие поздравления и открытки

2 октября празднуется день ангела Игоря. Это имя означает "Хранимый Фрейром".
Данное имя среди наших предков употреблялось знатью. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как поздравить Игоря с днем ангела в стихах или прозе.
День ангела Игоря – поздравления в стихах
С днем ангела твоим чудесным, Игорек,
Пусть он тебя всегда в пути оберегает,
Суровый пусть не поднесет тебе урок,
Пусть будет ласковым с тобой и защищает.
Пусть над тобою он разгонит злые тучи,
И хлынет в окна яркий, чистый свет,
Чтоб с каждым днем ты жил лишь только лучше,
Пусть Бог дает тебе удачу и совет.
* * *
Я желаю, чтоб не гаснул
В твоем сердце огонек.
Будь здоровым и счастливым,
Славный парень Игорёк.
Я больших тебе свершений
Пожелаю в этот день.
Двигаться к мечте заветной
Пусть тебе не будет лень.
Будут пусть всегда с тобою
Те, кто дорог и любим.
Я желаю, чтоб заботой
Своих близких был храним.
* * *
Поздравления, Игорь,
Принимай мои,
Желаю, чтоб успешно
Шли дела твои.
Чтобы смог за пояс
Ты судьбу заткнуть,
В жизни, чтобы сам
Выбирал свой путь.
Желаю, чтоб легко
С проблемами справлялся,
За удачу крепко,
Намертво держался.
Желаю, чтобы воином,
Бойцом по жизни был,
Победы добивался,
Боролся и любил.
День ангела Игоря – поздравления в прозе
Как хочется тебя сегодня поздравить с этим замечательным праздником, днем твоих именин, Игорь! Пусть удача сопутствует на нелегком жизненном пути, а в твой дом приходят только любовь, дружба и счастье. Пусть небесный хранитель укроет крылом от всех невзгод и горестей, а его молитва будет услышана на небесах. С Днем Ангела!
* * *
С Днем Ангела, дорогой Игорь! Пусть небесный хранитель станет надежным и верным спутником, который всегда поддержит и поможет.
* * *
Дорогой Игорь, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу светлой удачи в твоих делах, блестящих успехов и добрых начинаний, благородных поступков, искренности души и верной любви сердца, бравых побед, отличного настроения и отменного здоровья.
День ангела Игоря – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в первое воскресенье октября в Украине будут отмечать День учителя. Историю и традиции праздника можно узнать в нашем материале.
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