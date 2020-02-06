День ангела Григория: красивые поздравления в стихах и прозе

7 февраля православная церковь чтит память великого христианского святого – Григория Богослова. В народе этот праздник еще известен как Григорьев день.

Также 7 февраля с Днем ангела поздравляют всех Гриш. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Григориям с именинами.

День ангела Григория

С Днем ангела Григория: поздравления в стихах

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает!

Всегда будь силен, активен, здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!

***

С Днем ангела Григория

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

***

День ангела Григория

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

День ангела Григория

В свой календарик мы праздник запишем:

День именин у тебя, дорогой.

Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,

Радость и смех пусть пребудут с тобой.

Пусть от беды отведет тебя ангел,

В разных делах пусть настигнет успех.

Сбудется все, что для счастья лишь надо,

В доме звучит всегда дружеский смех.

День ангела Григория

День ангела Григория: поздравления в прозе

– От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

С Днем ангела Григория

– Григорий, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, много сил и желаний, могучего здоровья и реализации всего задуманного! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!

– Поздравляю, Гриша. Желаю ярких звезд удачи на небе и больших возможностей в твоих руках. Пусть вдохновением будет любовь, пусть радость приносит каждый день, пусть успехом венчается любое дело.

С Днем ангела Григория: открытки

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

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