День ангела Григория: красивые поздравления в стихах и прозе

7 февраля православная церковь чтит память великого христианского святого – Григория Богослова. В народе этот праздник еще известен как Григорьев день.
Также 7 февраля с Днем ангела поздравляют всех Гриш. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Григориям с именинами.
День ангела Григория
С Днем ангела Григория: поздравления в стихах
Гриша, пускай в этот светлый денек
Радость в душе твоей ярко сияет!
В глазах пусть горит заводной огонек
И сбудется все, чего сердце желает!
Всегда будь силен, активен, здоров,
Желаю тебе улыбаться почаще!
От счастья взлетай выше всех облаков
И будь всегда искренним и настоящим!
***
С Днем ангела Григория
С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
***
День ангела Григория
Пускай не будет в жизни никаких проблем,
Пускай печалей никогда не будет слышно.
И не тревожит грусть пускай совсем,
Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!
Я от души приветствую тебя!
Хочу чтобы всегда ты улыбался,
И счастлив чтобы был всегда
И никогда в себе не сомневался.
***
День ангела Григория
В свой календарик мы праздник запишем:
День именин у тебя, дорогой.
Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,
Радость и смех пусть пребудут с тобой.
Пусть от беды отведет тебя ангел,
В разных делах пусть настигнет успех.
Сбудется все, что для счастья лишь надо,
В доме звучит всегда дружеский смех.
День ангела Григория
День ангела Григория: поздравления в прозе
– От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!
С Днем ангела Григория
– Григорий, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, много сил и желаний, могучего здоровья и реализации всего задуманного! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!
– Поздравляю, Гриша. Желаю ярких звезд удачи на небе и больших возможностей в твоих руках. Пусть вдохновением будет любовь, пусть радость приносит каждый день, пусть успехом венчается любое дело.
С Днем ангела Григория: открытки
День ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
С Днем ангела Григория
День ангела Григория
С Днем ангела Григория
С Днем ангела Григория
День ангела Григория
С Днем ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
С Днем ангела Григория
День ангела Григория
День ангела Григория
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