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7 февраля • обновлено в 08:01
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День ангела Григория: красивые поздравления в стихах и прозе

1.9т
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7 февраля православная церковь чтит память великого христианского святого – Григория Богослова. В народе этот праздник еще известен как Григорьев день.

Также 7 февраля с Днем ангела поздравляют всех Гриш. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Григориям с именинами.

День ангела Григория

День ангела Григория

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Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

С Днем ангела Григория: поздравления в стихах

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает!

Всегда будь силен, активен, здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!

***

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

***

День ангела Григория

День ангела Григория

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

День ангела Григория

День ангела Григория

В свой календарик мы праздник запишем:

День именин у тебя, дорогой.

Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,

Радость и смех пусть пребудут с тобой.

Пусть от беды отведет тебя ангел,

В разных делах пусть настигнет успех.

Сбудется все, что для счастья лишь надо,

В доме звучит всегда дружеский смех.

День ангела Григория

День ангела Григория

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День ангела Григория: поздравления в прозе

– От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

– Григорий, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя жизнь была полной чашей! Достатка, гармонии, уверенности, много сил и желаний, могучего здоровья и реализации всего задуманного! Будь уверен в себе и никогда не теряй надежду на лучшее!

– Поздравляю, Гриша. Желаю ярких звезд удачи на небе и больших возможностей в твоих руках. Пусть вдохновением будет любовь, пусть радость приносит каждый день, пусть успехом венчается любое дело.

С Днем ангела Григория: открытки

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

С Днем ангела Григория

С Днем ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

День ангела Григория

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь традиции религия праздник
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