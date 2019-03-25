День ангела Григория и Семена: как поздравить

25 марта 20 года отмечают День ангела Семена и Григория. Имя Григорий наделяет своего владельца бешеной энергетикой, а также очень непростой судьбой. Он решительный и волевой, всегда галантен, обходителен и вежлив, умеет произвести приятное впечатление. Но при этом мало кто может устоять перед его крутым нравом.

Имя Семен – это форма древнеиудейского имени Симеон (Шимон), имеющего значение "слушающий", "услышанный Богом". У мужчины с таким именем есть лидерские качества и основательность в делах. А также целеустремленность и жажда к справедливости. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как поздравить с Днем ангела Семена и Григория.

Поздравления с Днем ангела Семена

Милый Сеня наш, Семен,

Поздравляем с этим днём!

Тебе хотим мы пожелать

Никогда не унывать,

Здоровья, счастья, радости,

Чтоб ушли все гадости,

Всегда хорошего настроения,

Побольше добра и везения.

Любви взаимной, вечной,

Чтоб удача шла навстречу,

Помогли друзья в час нужный,

Только настоящей дружбы.

Принимай Семен подарки,

Поздравленья от друзей,

Поцелуй от женщин жаркий,

Рук пожатие от мужей.

Пусть не буде жизнь скупою

На любовь и доброту,

Утро пусть своей росою

Тебе дарит чистоту.

Поздравления с Днем ангела Григория

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

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