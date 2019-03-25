День ангела Григория и Семена: как поздравить

25 марта 20 года отмечают День ангела Семена и Григория. Имя Григорий наделяет своего владельца бешеной энергетикой, а также очень непростой судьбой. Он решительный и волевой, всегда галантен, обходителен и вежлив, умеет произвести приятное впечатление. Но при этом мало кто может устоять перед его крутым нравом.
Имя Семен – это форма древнеиудейского имени Симеон (Шимон), имеющего значение "слушающий", "услышанный Богом". У мужчины с таким именем есть лидерские качества и основательность в делах. А также целеустремленность и жажда к справедливости. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как поздравить с Днем ангела Семена и Григория.
Поздравления с Днем ангела Семена
Милый Сеня наш, Семен,
Поздравляем с этим днём!
Тебе хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Здоровья, счастья, радости,
Чтоб ушли все гадости,
Всегда хорошего настроения,
Побольше добра и везения.
Любви взаимной, вечной,
Чтоб удача шла навстречу,
Помогли друзья в час нужный,
Только настоящей дружбы.
Принимай Семен подарки,
Поздравленья от друзей,
Поцелуй от женщин жаркий,
Рук пожатие от мужей.
Пусть не буде жизнь скупою
На любовь и доброту,
Утро пусть своей росою
Тебе дарит чистоту.
Поздравления с Днем ангела Григория
С Днем ангела, Гриша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Григорию любви и счастья
В день ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей –
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться –
Пускай во всем тебе везет.
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