День ангела Григория 28 июня: оригинальные поздравления с праздником

Православная церковь в воскресенье, 28 июня, почитает память преподобномучеников Григория и Кассиана Авнежских. Эти святые известны тем, что около 1370 года они построили Авнежскую обитель. В конце 14 века они были убиты варварами во время одного из набегов казанских татар и вятчан.

Также в этот день обладатели имени Григорий отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

День ангела Григория: смс, стихи и проза

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Григорія,

Прийми привітання!

***

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Гріши іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

С Днем ангела Григория facedobra.com

Гриша, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Дорогий Григорію, від душі вітаю тебе з іменинами. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінною удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.

***

От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

***

Дорогий Григорію, вітаю тебе від щирого серця і бажаю бути неймовірно щасливою людиною, наповнювати своє життя великими успіхами, добрими вчинками, щирою любов'ю, міцною дружбою, плідною роботою та веселим відпочинком.

Открытки и картинки ко Дню ангела Григория

Открытка с Днем ангела Григория facedobra.com

Картинка с Днем ангела Pinterest

Поздравления с Днем ангела Григория Pinterest

Именины Григория: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.