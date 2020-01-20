День ангела Георгия: лучшие поздравления в стихах и прозе

21 января православная церковь чтит память преподобного Георгия Хозевита. Это святой, который жил в VII веке и был настоятелем иноческого монастыря, находившегося между рекой Иордан и Иерусалимом.
Кроме того, 21 января отмечается День ангела Георгия. Как поздравить Георгия с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.
День ангела Георгия: поздравления в стихах
Сегодня Георгий в центре внимания,
Твой праздник, а, значит, тебе можно все,
Желаю успеха, тепла, понимания,
Пусть всё только лучшее жизнь принесет!
Пусть все у тебя без труда получается,
Удача, конечно же, рядом идет,
Задумки и планы скорее сбываются,
И, непременно, в любви повезет!
***
Георгий, будь отличным парнем,
Свои интересы развивай.
Стремись к тому, что сердце греет,
Живи азартно, не скучай.
Стремительных прорывов в жизни,
Запоминающихся встреч.
И очень важно, чтобы помнил,
Себя всегда нужно беречь.
***
С днем рождения, Георгий,
Не время быть сегодня строгим,
Ты улыбнись скорей пошире,
Будь счастливейшим в этом мире.
Пускай дела идут успешно,
Работа будет интересной,
Семья твоя — крепка и дружна,
Ну а друзья — верны, радушны.
***
Дорогой Георгий, от души
Я тебя приветствую! Желаю,
Чтобы явью стали все мечты,
Чтобы счастье окружало.
Пусть карьера лишь растет,
Пусть начальство уважает.
Пусть семья в любви цветет,
И здоровье пусть крепчает.
Поздравления с Днем ангела Георгия в прозе
– Поздравляю тебя, Георгий! Будь красив и обаятелен, отважен и решителен. Я желаю тебе успехов в любой сфере деятельности, отличных результатов в любой работе. Будь счастлив, Георгий, здоров, любим и ничем неуязвим.
– Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
– Поздравляю тебя, Георгий. Каким бы и с кем бы в жизни не был бой, я желаю тебе всегда побеждать. Пусть тебе, Георгий, все будет по силам, пусть в любом деле тебя сопровождает успех, пусть в сердце твоем живет благородство и любовь.
– Поздравляю тебя, Георгий. Пусть твой жизненный путь будет устелен пышными георгинами успеха и процветания, пусть тебе в любой ситуации удается оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным, искренним. От всей души желаю тебе, Георгий, здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!
День ангела Георгия: открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как святить воду на Крещение, как ее хранить и как использовать.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.