День ангела Георгия: лучшие поздравления в стихах и прозе

21 января православная церковь чтит память преподобного Георгия Хозевита. Это святой, который жил в VII веке и был настоятелем иноческого монастыря, находившегося между рекой Иордан и Иерусалимом.

Кроме того, 21 января отмечается День ангела Георгия. Как поздравить Георгия с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

День ангела Георгия: поздравления в стихах

Сегодня Георгий в центре внимания,

Твой праздник, а, значит, тебе можно все,

Желаю успеха, тепла, понимания,

Пусть всё только лучшее жизнь принесет!

Пусть все у тебя без труда получается,

Удача, конечно же, рядом идет,

Задумки и планы скорее сбываются,

И, непременно, в любви повезет!

***

Георгий, будь отличным парнем,

Свои интересы развивай.

Стремись к тому, что сердце греет,

Живи азартно, не скучай.

Стремительных прорывов в жизни,

Запоминающихся встреч.

И очень важно, чтобы помнил,

Себя всегда нужно беречь.

***

С днем рождения, Георгий,

Не время быть сегодня строгим,

Ты улыбнись скорей пошире,

Будь счастливейшим в этом мире.

Пускай дела идут успешно,

Работа будет интересной,

Семья твоя — крепка и дружна,

Ну а друзья — верны, радушны.

***

Дорогой Георгий, от души

Я тебя приветствую! Желаю,

Чтобы явью стали все мечты,

Чтобы счастье окружало.

Пусть карьера лишь растет,

Пусть начальство уважает.

Пусть семья в любви цветет,

И здоровье пусть крепчает.

Поздравления с Днем ангела Георгия в прозе

– Поздравляю тебя, Георгий! Будь красив и обаятелен, отважен и решителен. Я желаю тебе успехов в любой сфере деятельности, отличных результатов в любой работе. Будь счастлив, Георгий, здоров, любим и ничем неуязвим.

– Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

– Поздравляю тебя, Георгий. Каким бы и с кем бы в жизни не был бой, я желаю тебе всегда побеждать. Пусть тебе, Георгий, все будет по силам, пусть в любом деле тебя сопровождает успех, пусть в сердце твоем живет благородство и любовь.

– Поздравляю тебя, Георгий. Пусть твой жизненный путь будет устелен пышными георгинами успеха и процветания, пусть тебе в любой ситуации удается оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным, искренним. От всей души желаю тебе, Георгий, здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!

День ангела Георгия: открытки

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