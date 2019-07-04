День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

4 июля отмечается день ангела Георгия и Максима. Имя Георгий в переводе с древнегреческого – "земледелец". Максим – "величайший".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и яркими открытками для мужчин с праздником.
День ангела Георгия – поздравление в стихах
Нас поражает его сила духа,
И сила тела, и веры торжество.
Когда в страну нахлынула разруха
И христианское теснили большинство,
Георгий от себя не отказался,
Он верил в то, что верил, в то, что знал.
И каждому, кто дерзко насмехался,
Свою духовность делом доказал.
День ангела Георгия – поздравление в прозе
Георгий, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
День ангела Максима – поздравление в стихах
Ты самый лучший из мужчин,
Всегда влюбленный в жизнь Максим!
В твой день светлейших именин
Восторг тобой - нам допустим:
С латыни знаем перевод,
Максим - от слова "величайший",
Надежду имя придает,
Что будет жизнь твоя ярчайшей!
Свой расширяя кругозор,
Стремишься к самоутверждению,
А кто с тобой вступает в спор –
Готов пусть будет к поражению !
Ты словом метким всех сразишь!
Хоть по натуре добрый малый,
Скорей поймешь все и простишь:
Худой мир лучше ссоры вялой.
Мы ценим качества твои,
Такие красят всех мужчин!
Ты весь во власти чувств любви
И в день своих же именин!
День ангела Максима – поздравление в прозе
Желаю милому Максиму добрых поступков, ярких моментов, невыносимого счастья и надоедливого богатства. Все это непременно будет.
День ангела Георгия и Максима – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля 2019 года церковь отметила День святого Мефодия. Также в этот день родились Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей "Depeche Mode" и Франц Кафка.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.