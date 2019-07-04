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День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

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4 июля отмечается день ангела Георгия и Максима. Имя Георгий в переводе с древнегреческого – "земледелец". Максим – "величайший".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и яркими открытками для мужчин с праздником.

День ангела Георгия – поздравление в стихах

День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

Нас поражает его сила духа,

И сила тела, и веры торжество.

Когда в страну нахлынула разруха

И христианское теснили большинство,

Георгий от себя не отказался,

Он верил в то, что верил, в то, что знал.

И каждому, кто дерзко насмехался,

Свою духовность делом доказал.

День ангела Георгия – поздравление в прозе

День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

Георгий, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

День ангела Максимапоздравление в стихах

День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

Ты самый лучший из мужчин,

Всегда влюбленный в жизнь Максим!

В твой день светлейших именин

Восторг тобой - нам допустим:

С латыни знаем перевод,

Максим - от слова "величайший",

Надежду имя придает,

Что будет жизнь твоя ярчайшей!

Свой расширяя кругозор,

Стремишься к самоутверждению,

А кто с тобой вступает в спор –

Готов пусть будет к поражению !

Ты словом метким всех сразишь!

Хоть по натуре добрый малый,

Скорей поймешь все и простишь:

Худой мир лучше ссоры вялой.

Мы ценим качества твои,

Такие красят всех мужчин!

Ты весь во власти чувств любви

И в день своих же именин!

День ангела Максимапоздравление в прозе

День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

Желаю милому Максиму добрых поступков, ярких моментов, невыносимого счастья и надоедливого богатства. Все это непременно будет.

День ангела Георгия и Максима – открытки

День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления
День ангела Георгия и Максима: лучшие поздравления

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля 2019 года церковь отметила День святого Мефодия. Также в этот день родились Винс Кларк, британский синтипоп-музыкант, автор песен, один из основателей "Depeche Mode" и Франц Кафка.

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Пигин Макс
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Спасибо)))))))))))))))))
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