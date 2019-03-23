День ангела Галины: лучшие поздравления и открытки

Православные 23 марта отмечают День мученицы Галины Коринфской, в честь которой на эту дату назначены именины обладательниц этого имени.
OBOZREVATEL выяснил историю и значение имени, а также подобрал поздравления и открытки с праздником.
Кто такая святая мученица Галина Коринфская
Галина родилась в Коринфе в начале III века. Она встретила праведного старца Кодрата, который обратил ее к вере в Христа. В последствии все его ученики были подвержены гонениям и мучениям.
Икона "Галина Коринфская"
Никто из учеников Кодрата так и не отрекся от веры. А Галину выбросили в море рядом с Коринфским заливом, но она не утонула и пошла по воде, воспевая духовные гимны. Мучители догнали выживших, повесили камни на их шеи и утопили.
Значение имени
Имя Галина в переводе с греческого языка означает "тихая", "спокойная", "морская гладь". В Италии "gallina" означает "курица или цыпленок". Краткие формы Гала и Лина являются самостоятельными именами.
Поздравления и открытки
Поздравление для знакомых и подруг
Галя, Галочка, Галинка,
Ты сегодня как картинка.
И не только в этот день,
А всегда, что ни надень!
Радостных тебе мгновений,
Новых, ярких ощущений,
Солнечных, счастливых дней
И заманчивых идей!
Поздравление для начальницы или старшей родственницы
От души мы Вас все поздравляем
Дорогая, родная Галина.
Ценим, любим Вас все мы и знаем,
Что для нас всех вы неповторимы.
Поддержать и помочь Вы готовы,
Сердце нам добротой согревая.
Будьте счастливы Вы и здоровы
Поздравляем мы Вас, дорогая!
Смс-поздравление
Галина, будь всегда счастливой,
Неси всем свет, добро, тепло,
Желаем быть всегда любимой
И пусть все будет хорошо.
Поздравление для любимой
Галина, кроткая моя,
Тебя люблю все больше я
За эту радость тишины,
За удивительные сны,
Что навевают мне покой,
Отрадно связанный с тобой.
Я, с благодарностью судьбе,
Желаю радости тебе.
День ангела
открытка
В прозе
Милая Галина, поздравляю тебя. Желаю романтики и нежности, счастья и радости, красоты и успеха. Пусть этот день подарит много теплых слов и добрых улыбок. Пусть с тобой будет удача и достаток!
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