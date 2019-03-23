День ангела Галины: лучшие поздравления и открытки

Православные 23 марта отмечают День мученицы Галины Коринфской, в честь которой на эту дату назначены именины обладательниц этого имени.

OBOZREVATEL выяснил историю и значение имени, а также подобрал поздравления и открытки с праздником.

Кто такая святая мученица Галина Коринфская

Галина родилась в Коринфе в начале III века. Она встретила праведного старца Кодрата, который обратил ее к вере в Христа. В последствии все его ученики были подвержены гонениям и мучениям.

Икона "Галина Коринфская"

Никто из учеников Кодрата так и не отрекся от веры. А Галину выбросили в море рядом с Коринфским заливом, но она не утонула и пошла по воде, воспевая духовные гимны. Мучители догнали выживших, повесили камни на их шеи и утопили.

Значение имени

Имя Галина в переводе с греческого языка означает "тихая", "спокойная", "морская гладь". В Италии "gallina" означает "курица или цыпленок". Краткие формы Гала и Лина являются самостоятельными именами.

Поздравления и открытки

Поздравление для знакомых и подруг

Галя, Галочка, Галинка,

Ты сегодня как картинка.

И не только в этот день,

А всегда, что ни надень!

Радостных тебе мгновений,

Новых, ярких ощущений,

Солнечных, счастливых дней

И заманчивых идей!

Поздравление для начальницы или старшей родственницы

От души мы Вас все поздравляем

Дорогая, родная Галина.

Ценим, любим Вас все мы и знаем,

Что для нас всех вы неповторимы.

Поддержать и помочь Вы готовы,

Сердце нам добротой согревая.

Будьте счастливы Вы и здоровы

Поздравляем мы Вас, дорогая!

Смс-поздравление

Галина, будь всегда счастливой,

Неси всем свет, добро, тепло,

Желаем быть всегда любимой

И пусть все будет хорошо.

Поздравление для любимой

Галина, кроткая моя,

Тебя люблю все больше я

За эту радость тишины,

За удивительные сны,

Что навевают мне покой,

Отрадно связанный с тобой.

Я, с благодарностью судьбе,

Желаю радости тебе.

День ангела открытка

В прозе

Милая Галина, поздравляю тебя. Желаю романтики и нежности, счастья и радости, красоты и успеха. Пусть этот день подарит много теплых слов и добрых улыбок. Пусть с тобой будет удача и достаток!

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Украине и на всем постоветском пространстве начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно его соблюдать и не навредить себе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!