День ангела Галины: красивые открытки, видео, поздравления в стихах и прозе

По православному календарю 23 марта отмечаются именины Галины. Галина от греческого "галене" значит "спокойствие и безмятежность". Такое имя сулит добрую долю для девочки.
Как поздравить с Днем ангела Галины: к празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео и поздравления в стихах и прозе.
День ангела Галины: красивые открытки
Pixabay
День ангела Галины: поздравления в стихах и прозе
В день ангела, Галочка, прими поздравленья,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть часто прилетает к тебе удачи птица.
С именинами тебя, Галина, поздравляю,
Всех благ, достатка искренне желаю,
Пускай фортуна улыбается тебе всегда,
Пусть сказкой будет жизнь твоя.
***
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
У каждого из нас есть ангел – хранитель,
Нашей жизни оберег, путеводитель,
Сегодня, Галочка, именины у тебя,
Дай Бог тебе здоровья, радости, добра.
Пусть будет светлою твоя дорога,
Пусть обойдут тебя тревоги,
Пускай любовь к тебе придёт большая,
Земного рая тебе искренне желаю.
***
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
Милая Галина, я от всей души тебя поздравляю. Желаю тебе всегда сохранять внутреннее спокойствие и гармонию, никогда не поддаваться грусти и сомнениям, постоянно стремиться к идеалам и победам, всегда и везде добиваться своего. Будь счастлива, Галенька, любима и жизнерадостна.
С Днем ангела Галины: открытки
День ангела Галины: красивые открытки
otkritkiok.ru
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
День ангела Галины: как красиво поздравить
otkritkiok.ru
День ангела Галины: красивые картинки
listivki.olkol.com
День ангела Галины: как красиво поздравить
listivki.olkol.com
День ангела Галины: красивые открытки
otkritkiok.ru
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
День ангела Галины: красивые открытки
listivki.olkol.com
День ангела Галины: красивые открытки
otkritkiok.ru
День ангела Галины: красивые открытки
otkritkiok.ru
День ангела Галины: видео
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