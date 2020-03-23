День ангела Галины: красивые открытки, видео, поздравления в стихах и прозе

По православному календарю 23 марта отмечаются именины Галины. Галина от греческого "галене" значит "спокойствие и безмятежность". Такое имя сулит добрую долю для девочки.

Как поздравить с Днем ангела Галины: к празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео и поздравления в стихах и прозе.

День ангела Галины: красивые открытки Pixabay

День ангела Галины: поздравления в стихах и прозе

В день ангела, Галочка, прими поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает к тебе удачи птица.

С именинами тебя, Галина, поздравляю,

Всех благ, достатка искренне желаю,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Пусть сказкой будет жизнь твоя.

***

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

У каждого из нас есть ангел – хранитель,

Нашей жизни оберег, путеводитель,

Сегодня, Галочка, именины у тебя,

Дай Бог тебе здоровья, радости, добра.

Пусть будет светлою твоя дорога,

Пусть обойдут тебя тревоги,

Пускай любовь к тебе придёт большая,

Земного рая тебе искренне желаю.

***

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

Милая Галина, я от всей души тебя поздравляю. Желаю тебе всегда сохранять внутреннее спокойствие и гармонию, никогда не поддаваться грусти и сомнениям, постоянно стремиться к идеалам и победам, всегда и везде добиваться своего. Будь счастлива, Галенька, любима и жизнерадостна.

С Днем ангела Галины: открытки

День ангела Галины: красивые открытки otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

День ангела Галины: как красиво поздравить otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые картинки listivki.olkol.com

День ангела Галины: как красиво поздравить listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки otkritkiok.ru

День ангела Галины: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как организовать работу дома во время карантина: дельные советы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал