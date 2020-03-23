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23 марта • обновлено в 10:31
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День ангела Галины: красивые открытки, видео, поздравления в стихах и прозе

2.5т
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По православному календарю 23 марта отмечаются именины Галины. Галина от греческого "галене" значит "спокойствие и безмятежность". Такое имя сулит добрую долю для девочки.

Как поздравить с Днем ангела Галины: к празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, видео и поздравления в стихах и прозе.

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

Pixabay

День ангела Галины: поздравления в стихах и прозе

В день ангела, Галочка, прими поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает к тебе удачи птица.

С именинами тебя, Галина, поздравляю,

Всех благ, достатка искренне желаю,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Пусть сказкой будет жизнь твоя.

***

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

У каждого из нас есть ангел – хранитель,

Нашей жизни оберег, путеводитель,

Сегодня, Галочка, именины у тебя,

Дай Бог тебе здоровья, радости, добра.

Пусть будет светлою твоя дорога,

Пусть обойдут тебя тревоги,

Пускай любовь к тебе придёт большая,

Земного рая тебе искренне желаю.

***

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

Милая Галина, я от всей души тебя поздравляю. Желаю тебе всегда сохранять внутреннее спокойствие и гармонию, никогда не поддаваться грусти и сомнениям, постоянно стремиться к идеалам и победам, всегда и везде добиваться своего. Будь счастлива, Галенька, любима и жизнерадостна.

С Днем ангела Галины: открытки

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

День ангела Галины: как красиво поздравить

День ангела Галины: как красиво поздравить

otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые картинки

День ангела Галины: красивые картинки

listivki.olkol.com

День ангела Галины: как красиво поздравить

День ангела Галины: как красиво поздравить

listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

listivki.olkol.com

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

otkritkiok.ru

День ангела Галины: красивые открытки

День ангела Галины: красивые открытки

otkritkiok.ru

День ангела Галины: видео

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия праздник
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