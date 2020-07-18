День ангела Елизаветы 18 июля: красивые поздравления с праздником

Православная церковь в субботу, 18 июля, чествует память преподобномученицы великой княгини Елисаветы. В этот день в 1918 году Елизавета Федоровна была убита большевиками. Княгиня известна также как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия.

А обладательницы имени Елизавета 18 июля отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, видео и открытки.

Поздравления в День ангела Елизаветы: стихи

Ты именинница сегодня Елизавета,

Принимай комплиментов море и приветов,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть беды дом твой стороною облетают.

Пусть каждый день дарит яркое мгновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай судьба дорожку гладкую пред тобой расстилает,

Пускай друзья надежные всегда окружают.

***

Настав твій день, Єлизавета, –

Він добрий з самого світанку.

Він, як і ти, на вроду гарний

І нас він радує з тобою.

Нехай Ангел теплими крилами

Тебе тихенько обійме.

І в твій день ангела хочу я

Порадувати тебе, рідну!

***

Елизавета, с днем ангела тебя,

Пускай удача не забывает тебя,

Пусть счастье двери перед тобою открывает,

Пускай успех преград не знает.

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Любви тебе огромной и красивой,

Жизни долгой – долгой и счастливой.

День ангела Елизаветы 2020 facedobra.com

Именины Елизаветы: поздравления в прозе

З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.

***

Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

***

З Днем ангела! Від щирого серця вітаємо і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!

Именины Елизаветы pozdravsya.ru

СМС ко Дню ангела Елизаветы

С днем твоим, Елизавета!

Пусть удачей и добром

Будет жизнь всегда согрета,

И уютным будет дом!

***

Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

***

Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.

Картинки и открытки ко Дню ангела Елизаветы

Именины Елизаветы: поздравления fakty.ua

Открытка ко Дню ангела Елизаветы vitannya.in.ua

Картинки с Днем ангела Елизаветы vjoy.cc

Поздравления с Днем ангела Елизаветы osoblyva.com

Именины Елизаветы: видео

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек на июль 2020: благоприятные дни.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.