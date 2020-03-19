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19 марта • обновлено в 05:37
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День ангела Елены: красивые поздравления, открытки и видео для Лены

1.1т
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19 марта православная церковь почитает память святой равноапостольной царицы Елены.

Также в этот день отмечается День ангела Елены. Как поздравить Лену с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями.

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые стихи

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое все смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

Именины Елены: открытки

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

listivki.olkol.com

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Елены: красивые поздравления

День ангела Елены: красивые поздравления

otkritkiok.ru

День ангела Елены: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны.

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Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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