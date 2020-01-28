День ангела Елены: как оригинально поздравить

28 января отмечают День ангела Елены. Это имя греческого происхождения и означает "избранная", "светлая".

Также имя можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет". Само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин.

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Поздравления в стихах

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.

Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.

Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

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Прекрасная и милая Елена,

С днем ангела примите поздравленья,

Желаем вам любви, удачи, счастья,

Всех благ и настоящего везенья!

Пусть на работе все вам удается,

Да и в семье идет все на ура,

Пора от грустных мыслей вам отвлечься,

И к радости стремится вам пора.

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День ангела сегодня у Елены,

И видит Бог, ты — истинная красота.

Желаю найти любящего мужа,

Чтоб была счастлива всегда.

Заботься о себе без перерыва,

Цени каждую минуту, что тебе дана.

Судьба к тебе добрее пускай будет,

Чтоб ты успешливою женщиной была!

Поздравления в прозе

С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

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СМС-поздравления

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

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В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю —

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Открытки

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