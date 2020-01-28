День ангела Елены: как оригинально поздравить

28 января отмечают День ангела Елены. Это имя греческого происхождения и означает "избранная", "светлая".
Также имя можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет". Само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин.
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Поздравления в стихах
С днем ангела тебя
Поздравлю я, Елена,
Пусть будет жизнь счастливой,
Необыкновенной.
Ангел пусть тебя
Бережет от бед,
За тобой по жизни
Пусть летит он вслед.
Крыльями укроет
От гроз и от ненастья,
Щедрою судьба
Будет пусть на счастье.
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Прекрасная и милая Елена,
С днем ангела примите поздравленья,
Желаем вам любви, удачи, счастья,
Всех благ и настоящего везенья!
Пусть на работе все вам удается,
Да и в семье идет все на ура,
Пора от грустных мыслей вам отвлечься,
И к радости стремится вам пора.
glavred.info
День ангела сегодня у Елены,
И видит Бог, ты — истинная красота.
Желаю найти любящего мужа,
Чтоб была счастлива всегда.
Заботься о себе без перерыва,
Цени каждую минуту, что тебе дана.
Судьба к тебе добрее пускай будет,
Чтоб ты успешливою женщиной была!
Поздравления в прозе
С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
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СМС-поздравления
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
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В день ангела, Елена,
Тебе я пожелаю —
Желания мгновенно
Пусть небо исполняет!
Открытки
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