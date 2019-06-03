День ангела Елены: как оригинально поздравить

3 июня отмечают День ангела Елены. Это имя греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая".

Также имя можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет". Есть мнение, что оно соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин.

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Поздравления в стихах

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

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С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

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Поздравления в прозе

Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

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Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

Открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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