День ангела Елены: как оригинально поздравить

3 июня отмечают День ангела Елены. Это имя греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая".
Также имя можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет". Есть мнение, что оно соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для женщин.
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Поздравления в стихах
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
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С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
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Поздравления в прозе
Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.
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Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
Открытки
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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.
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