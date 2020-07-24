День ангела Елены 24 июля: как поздравить с праздником

В пятницу, 24 июля, православная церковь чтит память равноапостольной Ольги, великой княгини киевской (во Святом Крещении Елены).

В связи с этим обладательницы имени Елена сегодня отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

День ангела Елены: смс, стихи и проза

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Леночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

***

З днем ангела Олену вітаю і побажаю тобі, люба, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щире щастя і справжнє кохання, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.

С Днем ангела Елены: картинки и открытки

Открытка ко Дню ангела Елены Фото: ridna.com.ua

Пожелания в День ангела Елены Фото: bonnycards.ru

Картинка с Днем ангела Елены Фото: radiotrek.rv.ua

Поздравления с Днем ангела Елены Фото: uazmi.org

Именины Елены: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие мужские и женские именины отмечаются 24 июля.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.