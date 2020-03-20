День ангела Екатерины: как душевно поздравить с праздником

20 марта православная церковь почитает память преподобномученицы Екатерины Константиновой.
Также в этот день отмечается День ангела Екатерины. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями Кате.
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Екатерины: стихи
Пусть солнце тебе ярче засияет,
Пусть радостью блестят сейчас глаза,
День именин твоих, Катюша, наступает,
Пускай во всем тебе помогут небеса.
Нужды и бедности сто лет тебе не знать,
С днем именин тебя сердечно поздравляю,
Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,
Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.
***
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
В День святой Екатерины
Будьте ангелом хранимы,
Будьте счастливы, здоровы,
И добры, а не суровы!
Всех Катюш мы поздравляем,
Благ земных всем им желаем,
Улыбаться, не тужить
И в достатке только жить!
Именины Екатерины: открытки
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
listivki.olkol.com
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями
otkritkiok.ru
День ангела Екатерины: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.