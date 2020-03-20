День ангела Екатерины: как душевно поздравить с праздником

20 марта православная церковь почитает память преподобномученицы Екатерины Константиновой.

Также в этот день отмечается День ангела Екатерины. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями Кате.

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями listivki.olkol.com

День ангела Екатерины: стихи

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Катюша, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

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День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями otkritkiok.ru

В День святой Екатерины

Будьте ангелом хранимы,

Будьте счастливы, здоровы,

И добры, а не суровы!

Всех Катюш мы поздравляем,

Благ земных всем им желаем,

Улыбаться, не тужить

И в достатке только жить!

Именины Екатерины: открытки

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями listivki.olkol.com

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями listivki.olkol.com

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями otkritkiok.ru

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями listivki.olkol.com

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями otkritkiok.ru

День ангела Екатерины: открытки, стихи и видео с поздравлениями otkritkiok.ru

День ангела Екатерины: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны.

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