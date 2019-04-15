День ангела Егора: лучшие поздравления с именинами

В понедельник, 15 апреля, отмечают День ангела Егора. Это имя является фонетическим вариантом от Георгий, которое, в свою очередь, образовалось от греческого Георгиос (земледелец).

Аналог имени Егор весьма распространен во многих странах: Англия – George, Болгария – Георги, Германия – Georg, Испания – Jorge, Франция – Georges, Польша – Jerzy, Венгрия – György, Италия –Giorgio. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления с Днем ангела в стихах

Когда произносится имя Егор —

Улыбки на лицах и в душах задор.

Характером вышел на славу.

Порядочный, добрый он малый.

Егорку веселым любой назовет,

А он всех поддержит и сразу поймет.

Умеет Егор хорошо потрудиться,

Не будет Егорушка сроду лениться.

По жизни своей он пойдет широко,

И сможет он цели добиться легко.

Возьми же в дорогу с собой поздравок,

Пусть душу согреет десяточком строк.

* * *

Дела ведешь всегда с напором,

Не стоит в спор вступать с Егором,

Успешен, хитр, неукротим,

Практически, непобедим!

Удача пусть шагает рядом,

Тебя лаская нежным взглядом,

Друзья пусть чтут и уважают,

Девчонки просто обожают!

На всех дорогах-полюсах

Неведом будет стыд и страх,

Пусть защищает крепость стен,

Всегда ты будешь супермен!

Поздравления в прозе

Дорогой Егор, от всей души тебя поздравляю. Пусть тебе всегда везёт, пусть получается всё и всегда, пусть никогда не угасает энтузиазм к работе и оптимизм в твоей душе. Желаю тебе, дорогой Егорушка, всегда оставаться победителем по жизни, постоянно находить для себя интересное увлечение и занятие, никогда не оставаться в тени успеха и доброй славы.

* * *

Егор, сегодня я хочу тебя поздравить и от души пожелать всегда приумножать свою удачу и никогда не останавливаться на достигнутых успехах. А ещё, Егор, желаю тебе больших путешествий по странам твоей мечты, желаю крутых поворотов в сторону счастья.

СМС-поздравления

Егор, мой милый и родной, спешу тебя поздравить, и след от смс хорошей в душе твоей оставить. С именинами, исполнения всех желаний!

* * *

Пусть твой ангел-хранитель станет самым надежным и верным спутником и помощником в твоей жизни. С именинами, милый Егор!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля отмечается несколько международных праздников, а также памятных дат, среди которых Международный день культуры.

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