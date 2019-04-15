День ангела Егора: лучшие поздравления с именинами

В понедельник, 15 апреля, отмечают День ангела Егора. Это имя является фонетическим вариантом от Георгий, которое, в свою очередь, образовалось от греческого Георгиос (земледелец).
Аналог имени Егор весьма распространен во многих странах: Англия – George, Болгария – Георги, Германия – Georg, Испания – Jorge, Франция – Georges, Польша – Jerzy, Венгрия – György, Италия –Giorgio. OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.
Поздравления с Днем ангела в стихах
Когда произносится имя Егор —
Улыбки на лицах и в душах задор.
Характером вышел на славу.
Порядочный, добрый он малый.
Егорку веселым любой назовет,
А он всех поддержит и сразу поймет.
Умеет Егор хорошо потрудиться,
Не будет Егорушка сроду лениться.
По жизни своей он пойдет широко,
И сможет он цели добиться легко.
Возьми же в дорогу с собой поздравок,
Пусть душу согреет десяточком строк.
* * *
Дела ведешь всегда с напором,
Не стоит в спор вступать с Егором,
Успешен, хитр, неукротим,
Практически, непобедим!
Удача пусть шагает рядом,
Тебя лаская нежным взглядом,
Друзья пусть чтут и уважают,
Девчонки просто обожают!
На всех дорогах-полюсах
Неведом будет стыд и страх,
Пусть защищает крепость стен,
Всегда ты будешь супермен!
Поздравления в прозе
Дорогой Егор, от всей души тебя поздравляю. Пусть тебе всегда везёт, пусть получается всё и всегда, пусть никогда не угасает энтузиазм к работе и оптимизм в твоей душе. Желаю тебе, дорогой Егорушка, всегда оставаться победителем по жизни, постоянно находить для себя интересное увлечение и занятие, никогда не оставаться в тени успеха и доброй славы.
* * *
Егор, сегодня я хочу тебя поздравить и от души пожелать всегда приумножать свою удачу и никогда не останавливаться на достигнутых успехах. А ещё, Егор, желаю тебе больших путешествий по странам твоей мечты, желаю крутых поворотов в сторону счастья.
СМС-поздравления
Егор, мой милый и родной, спешу тебя поздравить, и след от смс хорошей в душе твоей оставить. С именинами, исполнения всех желаний!
* * *
Пусть твой ангел-хранитель станет самым надежным и верным спутником и помощником в твоей жизни. С именинами, милый Егор!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля отмечается несколько международных праздников, а также памятных дат, среди которых Международный день культуры.
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