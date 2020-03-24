День ангела Егора: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

24 марта православная церковь почитает память преподобного Георгия Синаита. Этот святой жил в 13-14 веках, он известен как автор духовных поучений, наставлений и духовных песен.

Также 24 марта отмечается День ангела Егора. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, видео и поздравления с именинами.

День ангела Егора: красивые поздравления listivki.olkol.com

День ангела Егора: поздравления в стихах и прозе

Егор, ты сегодня именинник, поздравляем,

Всех благ, достатка искренне желаем,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пускай ручною станет счастья птица.

Будь в отличной форме всегда,

Пусть приятно радует тебя судьба,

Пусть добрый ангел крылом обнимает,

Пускай друзья надежные окружают.

***

День ангела Егора: красивые открытки otkritkiok.ru

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везет тебе, Егор, во всем, всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

***

День ангела Егора: красивые поздравления listivki.olkol.com

Дорогой Егор, от всей души тебя поздравляю. Пусть тебе всегда везет, пусть получается все и всегда, пусть никогда не угасает энтузиазм к работе и оптимизм в твоей душе. Желаю тебе, дорогой Егорушка, всегда оставаться победителем по жизни, постоянно находить для себя интересное увлечение и занятие, никогда не оставаться в тени успеха и доброй славы.

С Днем ангела Егора: красивые открытки

День ангела Егора: красивые открытки и поздравления listivki.olkol.com

День ангела Егора: красивые открытки и поздравления otkritkiok.ru

День ангела Егора: красивые открытки и поздравления listivki.olkol.com

День ангела Егора: красивые открытки и поздравления otkritkiok.ru

День ангела Егора: красивые открытки и поздравления otkritkiok.ru

День ангела Егора: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как организовать работу дома во время карантина: дельные советы.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!