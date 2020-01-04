День ангела Дмитрия: лучшие поздравления

4 января отмечают день ангела Дмитрия. Это имя имеет древнегреческое происхождение.

В переводе оно означает "посвященный Деметре" – богине земли и плодородия. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с именинами в этот день.

Поздравления в стихах

Дмитрий, поздравляем

От всей души своей.

С коллегами желаем

Вам долгих теплых дней.

Искренности в доме,

Идей вам новых море.

И чтобы все задумки,

Грезы и мечтания

Исполнились скорей,

И чтобы не было милей

Любимой вашей девушки.

Пусть все преграды отойдут

На задний план

Здоровья, счастья и удачи вам!

Поздравления для Димы,

Ведь у Димы — именины!

Мы готовы поздравлять,

Имя Димы прославлять.

Дима — значит "мать — земля",

Вот в чем силушка твоя!

Щедр ты, Дима, на творенья

И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,

Хоть любить за четверых —

Сил на все тебе хватает:

Видно, имя помогает.

Нам ты дорог, ты любим —

Будь ты Ангелом храним!

Мы добра тебе желаем

И сердечно поздравляем!

Поздравления в прозе

У тебя своя логика жизни. У тебя свои, ни на кого не похожие цели и амбиции. Ты, как никто другой, умеешь рисковать, а после – праздновать заслуженную победу. Планированию своего успеха у тебя можно учиться бесконечно. Дмитрий, я поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы деловое чутье никогда тебя не подводило.

Поздравляю с днем ангела, Дима! Желаю быть стильным, веселым, обаятельным, активным и успешным. Сверни горы и осуществи все свои мечты! Желаю тебе здоровья, широких просторов счастья и страстной любви.

СМС-поздравления

Пусть ангел Дмитрия хранит,

Его мы поздравляем,

Пусть горе от него бежит,

Друзья не забывают.

Чтоб всегда его все понимали,

Никогда чтоб не ведать разлуки,

И всегда чтоб его обнимали

Человека любимого руки.

Вам, Дима, только лишь побед,

Здоровья и успехов,

Уйдет пусть ворох любых бед,

Жить счастливо, со смехом

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