День ангела Дмитрия: лучшие поздравления

4 января отмечают день ангела Дмитрия. Это имя имеет древнегреческое происхождение.
В переводе оно означает "посвященный Деметре" – богине земли и плодородия. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с именинами в этот день.
Поздравления в стихах
Дмитрий, поздравляем
От всей души своей.
С коллегами желаем
Вам долгих теплых дней.
Искренности в доме,
Идей вам новых море.
И чтобы все задумки,
Грезы и мечтания
Исполнились скорей,
И чтобы не было милей
Любимой вашей девушки.
Пусть все преграды отойдут
На задний план
Здоровья, счастья и удачи вам!
Поздравления для Димы,
Ведь у Димы — именины!
Мы готовы поздравлять,
Имя Димы прославлять.
Дима — значит "мать — земля",
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.
Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых —
Сил на все тебе хватает:
Видно, имя помогает.
Нам ты дорог, ты любим —
Будь ты Ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!
Поздравления в прозе
У тебя своя логика жизни. У тебя свои, ни на кого не похожие цели и амбиции. Ты, как никто другой, умеешь рисковать, а после – праздновать заслуженную победу. Планированию своего успеха у тебя можно учиться бесконечно. Дмитрий, я поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы деловое чутье никогда тебя не подводило.
Поздравляю с днем ангела, Дима! Желаю быть стильным, веселым, обаятельным, активным и успешным. Сверни горы и осуществи все свои мечты! Желаю тебе здоровья, широких просторов счастья и страстной любви.
СМС-поздравления
Пусть ангел Дмитрия хранит,
Его мы поздравляем,
Пусть горе от него бежит,
Друзья не забывают.
Чтоб всегда его все понимали,
Никогда чтоб не ведать разлуки,
И всегда чтоб его обнимали
Человека любимого руки.
Вам, Дима, только лишь побед,
Здоровья и успехов,
Уйдет пусть ворох любых бед,
Жить счастливо, со смехом
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