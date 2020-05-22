День ангела Дмитрия: красивые поздравления, стихи, проза и открытки

Православная церковь 22 мая почитает память святого Дмитрия Воскресенского. Он был священником, репрессированным в 1937 году, и умер в колонии.

Вместе с тем, в этот день отмечается День ангела Дмитрия. OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки и видео.

С Днем ангела Дмитрия Pixabay

С Днем ангела Дмитрия: стихи и проза

Хай Дмитрові життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Поздравления с Днем ангела Дмитрия

День наполнен радостью,

Птиц веселым пением,

Принимай-ка, Дмитрий

Наши поздравления.

Будь здоровым, словно дуб

И как Крез богатым,

Чтоб успеху и удаче

Стал ты младшим братом.

***

Именины Дмитрия 2020 otkritkiok.ru

Тебе я, Дима, пожелаю

Побольше света и тепла,

Побольше искренней надежды.

Пусть будет жизнь твоя светла.

***

Дмитре, ми тебе вітаєм,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти щасливим!

***

Картинки с Днем ангела Дмитрия

Дмитре, дорогий, вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажаті сили и мужності, рішучості та розважлівості, відваги й здоров'я, вірного кохання, благородних вчинків, високих цілей та спражнього щастя.

***

Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!

Открытки ко Дню ангела Дмитрия

Открытки с Днем ангела Дмитрия 2020

Именины Дмитрия: поздравления с праздником pozdravok.ru

Гифка ко Дню ангела Дмитрия otkritkiok.ru

День ангела Дмитрия: прикольные поздравления otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Дмитрия pozdravok.ru

Именины Дмитрия: картинки и смс otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела Дмитрия

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая также отмечается День святого Николая Чудотворца: что категорически нельзя делать и какие традиции праздника.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.