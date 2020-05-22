День ангела Дмитрия: красивые поздравления, стихи, проза и открытки
Православная церковь 22 мая почитает память святого Дмитрия Воскресенского. Он был священником, репрессированным в 1937 году, и умер в колонии.
Вместе с тем, в этот день отмечается День ангела Дмитрия. OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки и видео.
С Днем ангела Дмитрия: стихи и проза
Хай Дмитрові життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
День наполнен радостью,
Птиц веселым пением,
Принимай-ка, Дмитрий
Наши поздравления.
Будь здоровым, словно дуб
И как Крез богатым,
Чтоб успеху и удаче
Стал ты младшим братом.
***
Тебе я, Дима, пожелаю
Побольше света и тепла,
Побольше искренней надежды.
Пусть будет жизнь твоя светла.
***
Дмитре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти щасливим!
***
Дмитре, дорогий, вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажаті сили и мужності, рішучості та розважлівості, відваги й здоров'я, вірного кохання, благородних вчинків, високих цілей та спражнього щастя.
***
Димочка, с именинами тебя! Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надежные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу!
Открытки ко Дню ангела Дмитрия
Видео ко Дню ангела Дмитрия
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая также отмечается День святого Николая Чудотворца: что категорически нельзя делать и какие традиции праздника.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.