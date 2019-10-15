День ангела Дениса: лучшие поздравления и открытки с именинами

В среду, 16 октября, празднуют День ангела Дениса, чье имя произошло от древнегреческого Дионисиос или Дионис – бог жизненных сил природы, плодородия, вина и вдохновения.
Именины приурочены ко дню памяти святого Дионисия Ареопагита – ученика апостола Павла, погибшего от рук язычников. Денис обладает острым умом, отличным воображением и хорошим чувством юмора, пылко увлекается, а с возрастом становится очень усидчивым и аккуратным. OBOZREVATEL собрал самые яркие поздравления с днем ангела для обладателя этого имени.
День ангела Дениса – поздравления в стихах
Ни одно мероприятье
Без Дениса не пройдет,
Он в общении приятен,
Всех он за собой ведет,
Развлечения предложит,
Всех всегда развеселит,
Мы ему желаем счастья,
Жить без горя и обид!
Пусть Денис и дальше будет
Оптимизма не терять,
И огромнейшей харизмой
Сможет всех он обаять.
* * *
Веселиться любишь ты,
Стремишься к приключеньям.
Дотянуться до звезды
Желаем без сомненья.
Пусть в твоей душе, Денис,
Огонек зажжется.
Побыстрее улыбнись,
И радость вдруг проснется.
День ангела Дениса – поздравления в прозе
Денис, все гении в школе были троечниками – не любили уроки и не слушали учителей, а в свободное время много хулиганили. Вывод из всего этого: ты гений! Желаю тебе найти ту нишу, в котором ты еще не реализовался, и поскорее основательно ее занять. Поздравляю!
* * *
Чтобы жизнь была интересной, родителям нужно назвать ребенка, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, предлагаешь друзьям сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Если ты что-то задумал, нужно готовиться к полному отрыву. Так держать! С днем ангела!
СМС-поздравления Денису
Денис, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
* * *
Ты богу вина посвящен,
Вином, может быть, покорен,
И сам, как вино молодое,
С отрадою принят судьбою.
Так пусть тебе будет она
Во всех проявленьях верна.
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