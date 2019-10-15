День ангела Дениса: лучшие поздравления и открытки с именинами

В среду, 16 октября, празднуют День ангела Дениса, чье имя произошло от древнегреческого Дионисиос или Дионис – бог жизненных сил природы, плодородия, вина и вдохновения.

Именины приурочены ко дню памяти святого Дионисия Ареопагита – ученика апостола Павла, погибшего от рук язычников. Денис обладает острым умом, отличным воображением и хорошим чувством юмора, пылко увлекается, а с возрастом становится очень усидчивым и аккуратным. OBOZREVATEL собрал самые яркие поздравления с днем ангела для обладателя этого имени.

День ангела Дениса – поздравления в стихах

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Пусть Денис и дальше будет

Оптимизма не терять,

И огромнейшей харизмой

Сможет всех он обаять.

* * *

Веселиться любишь ты,

Стремишься к приключеньям.

Дотянуться до звезды

Желаем без сомненья.

Пусть в твоей душе, Денис,

Огонек зажжется.

Побыстрее улыбнись,

И радость вдруг проснется.

День ангела Дениса – поздравления в прозе

Денис, все гении в школе были троечниками – не любили уроки и не слушали учителей, а в свободное время много хулиганили. Вывод из всего этого: ты гений! Желаю тебе найти ту нишу, в котором ты еще не реализовался, и поскорее основательно ее занять. Поздравляю!

* * *

Чтобы жизнь была интересной, родителям нужно назвать ребенка, как тебя, Денисом. Ты всегда чем-то увлечен, предлагаешь друзьям сумасшедшие идеи, которые в итоге оказываются гениальными. Если ты что-то задумал, нужно готовиться к полному отрыву. Так держать! С днем ангела!

СМС-поздравления Денису

Денис, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

* * *

Ты богу вина посвящен,

Вином, может быть, покорен,

И сам, как вино молодое,

С отрадою принят судьбою.

Так пусть тебе будет она

Во всех проявленьях верна.

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