День ангела Дениса: как поздравить

28 марта отмечают День ангела Дениса. Это имя произошло от покровителя виноделия и плодородия Диониса.
OBOZREVATEL узнал, что о значении этого имени, а также выбрал лучшие поздравления и открытки.
Значение имени Денис
Имя Денис - от греческого "Dionis", - пришло из античной мифологии. Так звали бога жизненных сил, природы, виноградарства, виноделия и веселья. Поэтому Денис наделен от природы жизненной энергией, силой, радостным восприятием окружающего мира, он умеет поднимать настроение себе и заряжать весельем окружающих.
Поздравления Денису в стихах
На День именин я Денису желаю,
Пацанский задор чтоб искрился в глазах.
Чтоб крылья успеха наверх поднимали,
И спорилось дело в умелых руках.
Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.
Твое жизнелюбие, радость, веселье
Энергией близких людей заряжает,
А нынче — желаю вдвойне настроенья!
Сегодня день Ангела ты отмечаешь!
Тебя поздравляю, Денис, от души я,
Хороших, эффектных идей я желаю.
Успехи, Дениска, пусть будут большими
И крошечным будет кусочек печали!
Поздравления Денису в прозе
Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.
СМС-поздравления
Денис, всегда счастливым будь,
Пусть будет много позитива!
Пройди с улыбкой этот путь,
Живи роскошно и красиво!
Желаю преданных друзей,
Любви взаимной и большой,
Мечты пусть сбудутся скорей,
Чтоб стала жизнь твоя цветной!
Открытки с Днем ангела Денису
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