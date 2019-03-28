День ангела Дениса: как поздравить

28 марта отмечают День ангела Дениса. Это имя произошло от покровителя виноделия и плодородия Диониса.

OBOZREVATEL узнал, что о значении этого имени, а также выбрал лучшие поздравления и открытки.

Значение имени Денис

Имя Денис - от греческого "Dionis", - пришло из античной мифологии. Так звали бога жизненных сил, природы, виноградарства, виноделия и веселья. Поэтому Денис наделен от природы жизненной энергией, силой, радостным восприятием окружающего мира, он умеет поднимать настроение себе и заряжать весельем окружающих.

Поздравления Денису в стихах

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

Твое жизнелюбие, радость, веселье

Энергией близких людей заряжает,

А нынче — желаю вдвойне настроенья!

Сегодня день Ангела ты отмечаешь!

Тебя поздравляю, Денис, от души я,

Хороших, эффектных идей я желаю.

Успехи, Дениска, пусть будут большими

И крошечным будет кусочек печали!

Поздравления Денису в прозе

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

СМС-поздравления

Денис, всегда счастливым будь,

Пусть будет много позитива!

Пройди с улыбкой этот путь,

Живи роскошно и красиво!

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

Открытки с Днем ангела Денису

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