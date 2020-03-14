День ангела Дарьи: красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

14 марта православная церковь почитает память святой преподобномученицы Дарии Зайцевой, которая была расстреляна в этот день в 1938 году во время гонений на христиан.
Кроме того, все, кто носит имя Дарья, 14 марта отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями Даше.
День ангела Дарьи
facedobra.com
День ангела Дарьи: красивые стихи
С Днем именин Вас, Дарья, поздравляю!
Пусть небеса всегда хранят от бед,
И счастье пусть они всегда Вам дарят,
И множество пусть нужных ждет побед!
***
День ангела Дарьи
otkritkiok.ru
С именинами, Дарья, тебя поздравить рады,
С тобою встречи, для нас награда,
Ты, словно солнышко светишься всегда,
Творя улыбка лучезарна и чиста.
Пусть жизнь твоя, как роза цветёт,
Пускай тебе во всём, всегда везёт,
Здоровья крепкого желаю от души,
Пусть непременно сбудутся все твои мечты.
День ангела Дарьи: открытки Даше
День ангела Дарьи
korali.info
День ангела Дарьи
listivki.olkol.com
День ангела Дарьи
listivki.ru
День ангела Дарьи
otkritkiok.ru
День ангела Дарьи
listivki.ru
День ангела Дарьи
listivki.ru
С Днем ангела Дарьи: видео
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