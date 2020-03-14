День ангела Дарьи: красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

14 марта православная церковь почитает память святой преподобномученицы Дарии Зайцевой, которая была расстреляна в этот день в 1938 году во время гонений на христиан.

Кроме того, все, кто носит имя Дарья, 14 марта отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями Даше.

День ангела Дарьи facedobra.com

День ангела Дарьи: красивые стихи

С Днем именин Вас, Дарья, поздравляю!

Пусть небеса всегда хранят от бед,

И счастье пусть они всегда Вам дарят,

И множество пусть нужных ждет побед!

***

День ангела Дарьи otkritkiok.ru

С именинами, Дарья, тебя поздравить рады,

С тобою встречи, для нас награда,

Ты, словно солнышко светишься всегда,

Творя улыбка лучезарна и чиста.

Пусть жизнь твоя, как роза цветёт,

Пускай тебе во всём, всегда везёт,

Здоровья крепкого желаю от души,

Пусть непременно сбудутся все твои мечты.

День ангела Дарьи: открытки Даше

День ангела Дарьи korali.info

День ангела Дарьи listivki.olkol.com

День ангела Дарьи listivki.ru

День ангела Дарьи otkritkiok.ru

День ангела Дарьи listivki.ru

День ангела Дарьи listivki.ru

С Днем ангела Дарьи: видео

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