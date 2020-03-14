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14 марта • обновлено в 05:16
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День ангела Дарьи: красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями

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14 марта православная церковь почитает память святой преподобномученицы Дарии Зайцевой, которая была расстреляна в этот день в 1938 году во время гонений на христиан.

Кроме того, все, кто носит имя Дарья, 14 марта отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями Даше.

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

facedobra.com

День ангела Дарьи: красивые стихи

С Днем именин Вас, Дарья, поздравляю!

Пусть небеса всегда хранят от бед,

И счастье пусть они всегда Вам дарят,

И множество пусть нужных ждет побед!

***

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

otkritkiok.ru

С именинами, Дарья, тебя поздравить рады,

С тобою встречи, для нас награда,

Ты, словно солнышко светишься всегда,

Творя улыбка лучезарна и чиста.

Пусть жизнь твоя, как роза цветёт,

Пускай тебе во всём, всегда везёт,

Здоровья крепкого желаю от души,

Пусть непременно сбудутся все твои мечты.

День ангела Дарьи: открытки Даше

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

korali.info

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

listivki.olkol.com

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

listivki.ru

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

otkritkiok.ru

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

listivki.ru

День ангела Дарьи

День ангела Дарьи

listivki.ru

С Днем ангела Дарьи: видео

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь традиции религия праздник
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