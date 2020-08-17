День ангела Дарьи 2020: как поздравить с именинами

Обладательницы имени Дарья (Дарина) в понедельник, 17 августа, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чествует память праведной Дарьи.

Дарья – имя древнеперсидского происхождения, значение которого – "хранящая благо". К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные стихи, прозу, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

С днем ангела Дарьи: смс, стихи и проза

С особым чувством, в день ангела,

Желаю, Дарья, тебе счастливых лет,

Здоровья, мира, радости, терпенья,

Новых взлётов и больших побед.

Мечтам твоим желаю сбыться,

И сердцу долго – долго биться,

Пусть именин весёлый праздник,

В жизнь твою внесут разнообразье.

***

Ти, Дашутка, енергійна,

Пироги печеш відмінно!

Будь для нас завжди такою –

Доброї серцем і душею!

Нехай все в житті вдається,

Хай душа завжди сміється,

Будуть сонячними дні!

Щастя, віри і любові!

***

День ангела Дарины 2020 Фото: ulyublena.com

Пожелаю тебе, Даша,

Пусть мечты сбываются,

А проблемы в дне вчерашнем

Навсегда останутся.

Будь веселой, заводной,

Словно птичка певчая,

И накроет пусть волной

Счастье бесконечное!

***

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

***

Дорога Дарино, я тебе вітаю і від душі побажати хочу насичених і радісних днів, добрих і затишних ночей, солодких і ніжних мрій, життя без образ, розпачу і сліз. Будь по-справжньому щасливою, щиро коханою і завжди гарною.

Картинки и открытки ко дню ангела Дарьи

Картинка с днем ангела Дарьи Фото: facedobra.com

Открытка в день ангела Дарьи Фото: vjoy.cc

Поздравления и пожелания в день ангела Дарьи Фото: Pinterest

Именины Дарьи 2020: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.