День ангела Дарьи 2020: как поздравить с именинами

17 августа Дарьи отмечают свой день ангела. Фото: Pixabay
Обладательницы имени Дарья (Дарина) в понедельник, 17 августа, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чествует память праведной Дарьи.
Дарья – имя древнеперсидского происхождения, значение которого – "хранящая благо". К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные стихи, прозу, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.
С особым чувством, в день ангела,
Желаю, Дарья, тебе счастливых лет,
Здоровья, мира, радости, терпенья,
Новых взлётов и больших побед.
Мечтам твоим желаю сбыться,
И сердцу долго – долго биться,
Пусть именин весёлый праздник,
В жизнь твою внесут разнообразье.
***
Ти, Дашутка, енергійна,
Пироги печеш відмінно!
Будь для нас завжди такою –
Доброї серцем і душею!
Нехай все в житті вдається,
Хай душа завжди сміється,
Будуть сонячними дні!
Щастя, віри і любові!
***
День ангела Дарины 2020 Фото: ulyublena.com
Пожелаю тебе, Даша,
Пусть мечты сбываются,
А проблемы в дне вчерашнем
Навсегда останутся.
Будь веселой, заводной,
Словно птичка певчая,
И накроет пусть волной
Счастье бесконечное!
***
Що за свято в нас таке, що за славна днина,
З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.
Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,
І щоб завжди на столі мала ти хлібину!
***
Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!
***
Дорога Дарино, я тебе вітаю і від душі побажати хочу насичених і радісних днів, добрих і затишних ночей, солодких і ніжних мрій, життя без образ, розпачу і сліз. Будь по-справжньому щасливою, щиро коханою і завжди гарною.
Картинка с днем ангела Дарьи Фото: facedobra.com
Открытка в день ангела Дарьи Фото: vjoy.cc
Поздравления и пожелания в день ангела Дарьи Фото: Pinterest
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на август 2020 года: какие праздники отмечаются.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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