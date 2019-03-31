День ангела Даниила: как поздравить

31 марта отмечают День ангела Даниила. Это имя имеет библейской происхождение и означает "Бог мне судья".
Мужчина с именем Даниил – порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведет себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Все делает неторопливо и рассудительно. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Днем ангела Даниила.
Поздравления Даниилу в стихах
Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,
Побольше добра, много солнечных дней,
Пускай всегда будут деньжата в кармане,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!
Желаю тебе я здоровья стального,
В карьере успехов хочу пожелать,
Улыбок цветных и счастья большого,
Всего, о чем мог ты только мечтать!
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
Поздравления Даниилу в прозе
Дорогой Даниил, поздравляю тебя с этим чудесным и праздничным днем. Желаю, чтобы в жизни твоей было много счастливых событий, радостных моментов, красочных мгновений, добрых сюрпризов, великолепных идей, благородных поступков, успешных дел и высоких целей.
Смс-поздравления
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
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