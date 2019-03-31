День ангела Даниила: как поздравить

31 марта отмечают День ангела Даниила. Это имя имеет библейской происхождение и означает "Бог мне судья".

Мужчина с именем Даниил – порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведет себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Все делает неторопливо и рассудительно. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления с Днем ангела Даниила.

Поздравления Даниилу в стихах

Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,

Побольше добра, много солнечных дней,

Пускай всегда будут деньжата в кармане,

Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!

Желаю тебе я здоровья стального,

В карьере успехов хочу пожелать,

Улыбок цветных и счастья большого,

Всего, о чем мог ты только мечтать!

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

Поздравления Даниилу в прозе

Дорогой Даниил, поздравляю тебя с этим чудесным и праздничным днем. Желаю, чтобы в жизни твоей было много счастливых событий, радостных моментов, красочных мгновений, добрых сюрпризов, великолепных идей, благородных поступков, успешных дел и высоких целей.

Смс-поздравления

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

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