День ангела Бориса и Кристины: лучшие поздравления и открытки

13 мая отмечают день ангела Бориса и Кристины. Имя Борис имеет протославянское происхождение – "бороться". Кристина с древнегреческого – "посвященная Христу".

OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, как ярко поздравить в стихах и прозе Бориса и Кристину в днем ангела.

День ангела Бориса – поздравление в стихах

В день ангела тебе желаю, Боря,

Чтоб в жизни бед и горестей не знал,

Здоровья, сил тебе, удачи море,

Чтоб сам Господь тебя оберегал.

Пусть счастье распахнет навстречу двери,

Пусть будет много чистых, светлых дней,

Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой

В добро, в удачу, в верность преданных друзей!

***

Если грусть тебя съедает,

От депрессии раскис —

Ситуацию поправит

Всемогущий наш Борис.

Там, где ты — всегда веселье,

Оптимизм и позитив.

Заряжаешь близких счастьем

Ты едва лишь дверь открыв.

Я желаю оставаться

Тебе живчиком таким.

Улыбаться и смеяться,

Светом озарять своим.

День ангела Бориса – поздравления в прозе

Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть все сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!

***

Борис, в твоё имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!

День ангела Бориса – СМС

Ты, Борис, от Борислава. Борислав же – бор и слава. Значит, славен ты в бору, в деле, в битве, на пиру, значит — баловень удачи, и не может быть иначе.

***

Желаем Борису здоровья и силы,

Чтоб этих даров лет на сотню хватило.

А если, по счастью, их хватит на 200,

Мы их проживем с удовольствием вместе!

День ангела Кристины – поздравление в стихах

Тебя я поздравляю,

Милая Кристина,

Ты как звезда прекрасна

И неповторима.

Пожелать хочу

Тебе всю жизнь сиять,

Тучи, чтоб не смели

Тебя закрывать.

Чтобы все вокруг

Тобою восхищались,

Все твои мечты

В жизни, чтоб сбывались.

Желаю, чтобы ты,

Как звезда манила,

И все, что пожелаешь

У тебя, чтоб было.

***

Кристиночка, мой дорогой человек,

Пусть будет удача с тобою навек.

Ты радуйся солнцу и радуге дня.

Спасибо, Кристина, что есть у меня.

Хочу, чтоб тебя окружало тепло

И чтоб провиденье тебя берегло.

Сбываться мечтам и безумным желаньям!

Всегда и во всем чтоб имела признанье.

День ангела Кристины – поздравления в прозе

Дорогая Кристина, поздравляю тебя и от всей души желаю с каждым днём покорять всё новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком, с каждым разом убеждаться, что ты великолепна и прекрасна.

***

Кристиночка, поздравляю тебя с днем ангела! Искренне тебе желаю великой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, чудесного настроения и искристого счастья, невероятных успехов и самой искренней любви.

День ангела Кристины – СМС

***

Поздравляем Вас, Кристина

Мы все не напрасно

Будьте Вы всегда любима,

Как всегда прекрасна.

Никогда не знайте горя,

Бед или печали.

Чтобы вы лишь счастья море

В жизни повстречали!

***

Кристина - посвященная Христу...

Похожа ты на нежную мечту;

Иди к свершеньям вновь и вновь,

Дари всем дружбу и любовь.

День ангела Бориса и Кристины – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня 2019 года многие знаки Зодиака смогут получить важные новости, которые могут кардинально изменить их жизнь.

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