День ангела Бориса и Кристины: лучшие поздравления и открытки

13 мая отмечают день ангела Бориса и Кристины. Имя Борис имеет протославянское происхождение – "бороться". Кристина с древнегреческого – "посвященная Христу".
OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, как ярко поздравить в стихах и прозе Бориса и Кристину в днем ангела.
День ангела Бориса – поздравление в стихах
В день ангела тебе желаю, Боря,
Чтоб в жизни бед и горестей не знал,
Здоровья, сил тебе, удачи море,
Чтоб сам Господь тебя оберегал.
Пусть счастье распахнет навстречу двери,
Пусть будет много чистых, светлых дней,
Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой
В добро, в удачу, в верность преданных друзей!
***
Если грусть тебя съедает,
От депрессии раскис —
Ситуацию поправит
Всемогущий наш Борис.
Там, где ты — всегда веселье,
Оптимизм и позитив.
Заряжаешь близких счастьем
Ты едва лишь дверь открыв.
Я желаю оставаться
Тебе живчиком таким.
Улыбаться и смеяться,
Светом озарять своим.
День ангела Бориса – поздравления в прозе
Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть все сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!
***
Борис, в твоё имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!
День ангела Бориса – СМС
Ты, Борис, от Борислава. Борислав же – бор и слава. Значит, славен ты в бору, в деле, в битве, на пиру, значит — баловень удачи, и не может быть иначе.
***
Желаем Борису здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на 200,
Мы их проживем с удовольствием вместе!
День ангела Кристины – поздравление в стихах
Тебя я поздравляю,
Милая Кристина,
Ты как звезда прекрасна
И неповторима.
Пожелать хочу
Тебе всю жизнь сиять,
Тучи, чтоб не смели
Тебя закрывать.
Чтобы все вокруг
Тобою восхищались,
Все твои мечты
В жизни, чтоб сбывались.
Желаю, чтобы ты,
Как звезда манила,
И все, что пожелаешь
У тебя, чтоб было.
***
Кристиночка, мой дорогой человек,
Пусть будет удача с тобою навек.
Ты радуйся солнцу и радуге дня.
Спасибо, Кристина, что есть у меня.
Хочу, чтоб тебя окружало тепло
И чтоб провиденье тебя берегло.
Сбываться мечтам и безумным желаньям!
Всегда и во всем чтоб имела признанье.
День ангела Кристины – поздравления в прозе
Дорогая Кристина, поздравляю тебя и от всей души желаю с каждым днём покорять всё новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком, с каждым разом убеждаться, что ты великолепна и прекрасна.
***
Кристиночка, поздравляю тебя с днем ангела! Искренне тебе желаю великой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, чудесного настроения и искристого счастья, невероятных успехов и самой искренней любви.
День ангела Кристины – СМС
***
Поздравляем Вас, Кристина
Мы все не напрасно
Будьте Вы всегда любима,
Как всегда прекрасна.
Никогда не знайте горя,
Бед или печали.
Чтобы вы лишь счастья море
В жизни повстречали!
***
Кристина - посвященная Христу...
Похожа ты на нежную мечту;
Иди к свершеньям вновь и вновь,
Дари всем дружбу и любовь.
День ангела Бориса и Кристины – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня 2019 года многие знаки Зодиака смогут получить важные новости, которые могут кардинально изменить их жизнь.
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