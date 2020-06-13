День ангела Бориса 13 июня: красивые поздравления с праздником

Православная церковь 13 июня чествует память святого Бориса Орнатского, который вместе с отцом Философом и братом Николаем был расстрелян в 1918 году в ходе красного террора.

В этот день обладатели имени Борис отмечают свои именины. В День ангела Бориса OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с праздником.

С Днем ангела Бориса

С Днем ангела Бориса: поздравления в стихах и прозе

В день именин желаю я тебе, Борис,

Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою

Хранитель-ангел, как орел степной, завис,

Чтоб он всегда был рядышком с тобою.

Пускай горит счастливый свет в глазах,

Пусть в дверь твою беда не постучится,

Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,

А все, что снилось, обязательно, свершится.

***

День ангела Бориса 2020 otkritkiok.ru

Я помолюсь за Бориса всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Поздравления с Днем ангела Бориса Pinterest

В твой день ангела, Борис,

Сбудется любой каприз,

Счастья я тебе желаю,

Чтобы жил ты, не страдая,

Пусть хорошее придет,

Пусть мечта осуществится,

Пусть тебя удача ждет

Только искренне влюбиться!

***

Именины Бориса 2020 otkritkiok.ru

З Днем ангела, Борисе! Хочу побажати нескінченного запасу здоров'я, енергії, удачі та кохання. Нехай тебе завжди оберігає твій ангел-хранитель, нехай життя твоє наповнюється щастям, нехай добрим та світлим буде світ навколо, а поруч завжди будуть добрі друзі.

***

Гифка с Днем ангела Бориса otkritkiok.ru

Борис, в твое имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!

Открытки в День ангела Бориса

День ангела Бориса: картинки Pinterest

Открытка в именины Бориса otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с Днем ангела Бориса otkritkiok.ru

Открытка с Днем ангела Бориса otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Бориса otkritkiok.ru

Видео ко Дню ангела

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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