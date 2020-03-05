По православному календарю 5 марта церковь почитает память 34 преподобномучеников Валаамских, включая мученика Антония.

Кроме того, все мальчики, парни и мужчины по имени Антон отмечают свой День ангела. К именинам Антона OBOZREVATEL предлагает красивые стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Антона listivki.olkol.com

День ангела Антона: стихи

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

***

День ангела Антона facedobra.com

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

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День ангела Антона: видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее был раскрыт секрет вечно "молодого" лица Ротару.

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