День ангела Антона: красивые открытки, видео, поздравления в стихах и прозе

Православная церковь 17 мая чествует память мученика Антония Скифопольского, который был убит язычниками за исповедание христианской веры в IV веке.

Также в этот день отмечаются именины Антона. В день ангела OBOZREVATEL публикует красивые поздравления в стихах и прозе, оригинальные видео и открытки.

Поздравления с Днем ангела Антона Pixabay

С Днем ангела Антона: поздравления в стихах и прозе

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

С Днем ангела Антона 2020

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров'я завжди буде.

І Янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

Открытки с Днем ангела Антона otkritkiok.ru

Дорогой Антошенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно и смело добиваться того, к чему стремится твоё сердце, постоянно пребывать на гране чего-то удивительного и интересного, ловить волну удачи и радости в жизни.

***

День ангела Антона: картинки и смс otkritkiok.ru

Дорогий Антон, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров'я і вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирої любові і поваги, великого щастя і насолоди життям.

Открытки с Днем ангела Антона

Картинки к именинам Антона

Гифка с Днем ангела Антона otkritkiok.ru

День ангела Антона 2020: красивые поздравления otkritkiok.ru

Именины Антона 2020 otkritkiok.ru

Гиф с именинами Антона otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Антона otkritkiok.ru

Пожелания с Днем ангела Антона otkritkiok.ru

СМС ко Дню ангела Антона otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, uazmi.org.

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