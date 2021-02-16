День ангела Анны: поздравления, картинки и открытки
Во вторник, 16 февраля, обладательницы имени Анна отмечают свой день ангела. Так, православная церковь сегодня почитает память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, встретивших младенца Иисуса и его родителей Пресвятую Богородицу и святого Иосифа в Иерусалимском храме.
Анна – имя древнееврейского происхождения, которое в переводе значит "благодать". К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.Стихи, проза и смс в день ангела Анны
З днем ангела тебе, Анюто,
Нехай вдається тобі все,
І життя нехай кожну хвилину
Лише радість і добро несе!
Будь прекрасна завжди, рум'яна,
А серце щастя хай зігріває!
Нехай з небес свята Анна
Тебе від сліз і бід оберігає!
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С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид –
И Господь всегда хранит!
***
Дарует День Анны святой благодать
Всем, кто умеет верить и ждать,
Кто в искренней вере колени склоняет,
Всем, кто гордыню свою усмиряет.
Пусть Анна святая вам силы дает,
Пусть ваши молитвы услышит Господь.
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У день ангела Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце голосно співає і дарує близьким людям надію. Здоров'я, невтомної віри і сили.
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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
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Зі днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від всього поганого, що може бути в житті. Достатку і світла в душі, щоб на небесах не забували дарувати теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!
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Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри. Вітаю з днем ангела!Картинки и открытки ко дню ангела Анны
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на март 2021 года. На первый месяц приходится несколько важных дат для верующих.
По материалам: pozdravok.ru.