День ангела Анны: поздравления, картинки и открытки

Во вторник, 16 февраля, обладательницы имени Анна отмечают свой день ангела. Так, православная церковь сегодня почитает память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, встретивших младенца Иисуса и его родителей Пресвятую Богородицу и святого Иосифа в Иерусалимском храме.

Анна – имя древнееврейского происхождения, которое в переводе значит "благодать". К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

З днем ангела тебе, Анюто,

Нехай вдається тобі все,

І життя нехай кожну хвилину

Лише радість і добро несе!

Будь прекрасна завжди, рум'яна,

А серце щастя хай зігріває!

Нехай з небес свята Анна

Тебе від сліз і бід оберігає!

***

С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид –

И Господь всегда хранит!

***

Дарует День Анны святой благодать

Всем, кто умеет верить и ждать,

Кто в искренней вере колени склоняет,

Всем, кто гордыню свою усмиряет.

Пусть Анна святая вам силы дает,

Пусть ваши молитвы услышит Господь.

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У день ангела Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце голосно співає і дарує близьким людям надію. Здоров'я, невтомної віри і сили.

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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

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Зі днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від всього поганого, що може бути в житті. Достатку і світла в душі, щоб на небесах не забували дарувати теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!

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Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри. Вітаю з днем ангела!

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на март 2021 года. На первый месяц приходится несколько важных дат для верующих.

По материалам: pozdravok.ru.