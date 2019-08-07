День ангела Анны и Александра: лучшие поздравления и открытки

7 августа празднуется день ангела Анны и Александра. Анна означает "благодать", "милость божья". Александр – "защищать".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея и Анны.
День ангела Анны – поздравления в стихах
Дорогая, Анна, ты неотразима!
Опьяняешь взглядом, женщина-весна.
Так желанна будь же и всегда любима,
Верными друзьями будь окружена!
Пусть же от веселья щечки розовеют,
И сердечко пляшет без конца гопак.
Все твои проблемы пусть ветра развеют.
За руку с удачей делай каждый шаг.
Анечка, Анюта, от души желаю
Море тебе счастья, водопад любви!
И не знай болезней вовсе, дорогая,
И такой цветущей сотню лет живи!
День ангела Анны – поздравления в прозе
Дорогая Анна. Желаю тебе быть жизнерадостной, неотразимой и мудрой. Пусть твой ангел хранитель указывает всегда верный путь, а удача не покидает тебя!
***
Анна, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела! Хочу пожелать, чтобы жизнь была счастливой и яркой, на пути встречались добрые и отзывчивые люди, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством. Искренней любви тебе!
День ангела Александра – поздравления в стихах
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на Феррари,
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал что на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
День ангела Александра – поздравления в прозе
Саша, пусть у тебя в жизни все будет на высшем уровне, пусть тебя окружают честные и порядочные люди, друзья не завидуют, а враги не злорадствуют. Любви тебе, здоровья и взаимопонимания!
***
Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
День ангела Анны и Александра – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа отмечается Успение праведной Анны, матери Богородицы и день собирания звезд.
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