День ангела Анны и Александра: лучшие поздравления и открытки

7 августа празднуется день ангела Анны и Александра. Анна означает "благодать", "милость божья". Александр – "защищать".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Сергея и Анны.

День ангела Анны – поздравления в стихах

Дорогая, Анна, ты неотразима!

Опьяняешь взглядом, женщина-весна.

Так желанна будь же и всегда любима,

Верными друзьями будь окружена!

Пусть же от веселья щечки розовеют,

И сердечко пляшет без конца гопак.

Все твои проблемы пусть ветра развеют.

За руку с удачей делай каждый шаг.

Анечка, Анюта, от души желаю

Море тебе счастья, водопад любви!

И не знай болезней вовсе, дорогая,

И такой цветущей сотню лет живи!

День ангела Анны – поздравления в прозе

Дорогая Анна. Желаю тебе быть жизнерадостной, неотразимой и мудрой. Пусть твой ангел хранитель указывает всегда верный путь, а удача не покидает тебя!

***

Анна, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела! Хочу пожелать, чтобы жизнь была счастливой и яркой, на пути встречались добрые и отзывчивые люди, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством. Искренней любви тебе!

День ангела Александра – поздравления в стихах

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на Феррари,

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал что на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

День ангела Александра – поздравления в прозе

Саша, пусть у тебя в жизни все будет на высшем уровне, пусть тебя окружают честные и порядочные люди, друзья не завидуют, а враги не злорадствуют. Любви тебе, здоровья и взаимопонимания!

***

Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

День ангела Анны и Александра – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа отмечается Успение праведной Анны, матери Богородицы и день собирания звезд.

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