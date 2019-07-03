День ангела Андрея: как оригинально поздравить именинника

3 июля отмечают день ангела Андрея. Это имя в переводе с греческого означает мужественный.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Андрея.

Поздравления в стихах

День ангела pixabay

Андрей, я тебя поздравляю

И желаю удачи во всем,

Чтобы к счастью нашел ты дорогу,

Чтоб дело свое ты нашел.

Исполнятся пусть все желания,

Сбываются пусть все мечты,

Пусть радует мир новизною,

И будешь любить его ты.

Пусть тебе светят все звезды,

Пусть будет легким твой путь,

Только на крыльях успеха,

Ты про меня не забудь!

***

Мужественный ты с рожденья,

Ведь тебя зовут Андрей,

Праздничные поздравленья,

Принимай от нас скорей!

От души тебе желаем,

Преграды все преодолеть,

До пьяна, напиться счастьем,

И при том не захмелеть!

Пусть исполнятся желанья, и

Пусть сбудутся мечты,

Чтобы жизнь казалась медом,

И чтоб был доволен ты!

Поздравления в прозе

Дорогой Андрей, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви, дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надёжных друзей и крупного везения.

***

Что принято желать в день ангела? Да практически то же самое. что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С днем ангела!

Открытки

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