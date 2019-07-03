День ангела Андрея: как оригинально поздравить именинника

3 июля отмечают день ангела Андрея. Это имя в переводе с греческого означает мужественный.
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Андрея.
Поздравления в стихах
День ангела
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Андрей, я тебя поздравляю
И желаю удачи во всем,
Чтобы к счастью нашел ты дорогу,
Чтоб дело свое ты нашел.
Исполнятся пусть все желания,
Сбываются пусть все мечты,
Пусть радует мир новизною,
И будешь любить его ты.
Пусть тебе светят все звезды,
Пусть будет легким твой путь,
Только на крыльях успеха,
Ты про меня не забудь!
***
Мужественный ты с рожденья,
Ведь тебя зовут Андрей,
Праздничные поздравленья,
Принимай от нас скорей!
От души тебе желаем,
Преграды все преодолеть,
До пьяна, напиться счастьем,
И при том не захмелеть!
Пусть исполнятся желанья, и
Пусть сбудутся мечты,
Чтобы жизнь казалась медом,
И чтоб был доволен ты!
Поздравления в прозе
Дорогой Андрей, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви, дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надёжных друзей и крупного везения.
***
Что принято желать в день ангела? Да практически то же самое. что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С днем ангела!
Открытки
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