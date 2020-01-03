День ангела Анастасии: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Православные христиане 4 января отмечают именины святой Анастасии Узорешительницы.
Эта святая при жизни помогала узникам, поэтому ее считают покровительницей заключенных, особенно тех, кто был несправедливо осужден. Ей также молятся беременные женщины, чтобы беременность и роды прошли удачно, кроме того, святую просят об исцелении от болезней и о защите от колдовских чар.
Также 4 января с Днем ангела поздравляют всех Насть. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления с именинами.
tsurganov.info
День ангела Анастасии: поздравления в стихах
В день святой Анастасии,
Поздравления прими.
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает,
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии,
Поздравляю я тебя.
***
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
***
С Днем святой Анастасии,
Дорогая, поздравляю,
Тебе, Настенька, добра,
Счастья женского желаю.
Чтоб всегда тебе Святая
Силы и любовь давала,
И в минуты непростые
Непременно помогала.
Счастлива всегда будь, Настя.
Пусть мечты все воплотятся,
От любви и вдохновения
Пусть глаза твои искрятся.
***
Святая Анастасия Узорешительница,
Заключенных и страждущих покровительница,
С верой в Христа больным помогала,
Успокоение, силы давала.
Пускай ее имя будет благословенно,
А память добра, свята и бесценна,
Пусть вера Господня в каждом живет,
Здоровье, добро, вдохновение дает!
С Днем ангела Анастасии: поздравления в прозе
– Поздравляю с Днем святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
– В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
– С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.
– Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.
С Днем ангела Анастасии: открытки
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