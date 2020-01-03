День ангела Анастасии: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Православные христиане 4 января отмечают именины святой Анастасии Узорешительницы.

Эта святая при жизни помогала узникам, поэтому ее считают покровительницей заключенных, особенно тех, кто был несправедливо осужден. Ей также молятся беременные женщины, чтобы беременность и роды прошли удачно, кроме того, святую просят об исцелении от болезней и о защите от колдовских чар.

Также 4 января с Днем ангела поздравляют всех Насть. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления с именинами.

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День ангела Анастасии: поздравления в стихах

В день святой Анастасии,

Поздравления прими.

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает,

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии,

Поздравляю я тебя.

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

***

С Днем святой Анастасии,

Дорогая, поздравляю,

Тебе, Настенька, добра,

Счастья женского желаю.

Чтоб всегда тебе Святая

Силы и любовь давала,

И в минуты непростые

Непременно помогала.

Счастлива всегда будь, Настя.

Пусть мечты все воплотятся,

От любви и вдохновения

Пусть глаза твои искрятся.

***

Святая Анастасия Узорешительница,

Заключенных и страждущих покровительница,

С верой в Христа больным помогала,

Успокоение, силы давала.

Пускай ее имя будет благословенно,

А память добра, свята и бесценна,

Пусть вера Господня в каждом живет,

Здоровье, добро, вдохновение дает!

С Днем ангела Анастасии: поздравления в прозе

– Поздравляю с Днем святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

– В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

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– С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

– Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

С Днем ангела Анастасии: открытки

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