День ангела Анастасии: как оригинально поздравить

Православные всего мира чтят память святой Анастасии Узорешительницы 4 января. В народе этот день еще называют Настасьин день.
OBOZREVATEL предлагает варианты поздравлений с именинами для всех девочек по имени Настя.
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От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.
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Тебя, Настюша, поздравляю,
День именин твоих настал,
И только лучшего желаю,
Будь, Настя, выше всех похвал!
Достойной, умной, симпатичной
Ты оставайся навсегда,
А также девушкой приличной,
Чтоб не грустила никогда!
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Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
Пусть будет, Настенька, удача
С тобою рядышком шагать!
Улыбки радостной не пряча,
Желаю в счастье утопать!
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Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
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В день святой Анастасии,
Поздравления прими.
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает,
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии,
Поздравляю я тебя.
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В День святой Анастасии желаем всем прекрасным дамам больше улыбок, мечтаний, поцелуев, любовных свиданий и успеха в любых начинаниях. Пусть романтика присутствует во всех сферах вашей жизни, а поклонники и верные друзья дарят хорошее настроение!
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