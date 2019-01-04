День ангела Анастасии: как оригинально поздравить

Православные всего мира чтят память святой Анастасии Узорешительницы 4 января. В народе этот день еще называют Настасьин день.

OBOZREVATEL предлагает варианты поздравлений с именинами для всех девочек по имени Настя.

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От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

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Тебя, Настюша, поздравляю,

День именин твоих настал,

И только лучшего желаю,

Будь, Настя, выше всех похвал!

Достойной, умной, симпатичной

Ты оставайся навсегда,

А также девушкой приличной,

Чтоб не грустила никогда!

Новости Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах и прозе

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Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!

Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

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Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

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В день святой Анастасии,

Поздравления прими.

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает,

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии,

Поздравляю я тебя.

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В День святой Анастасии желаем всем прекрасным дамам больше улыбок, мечтаний, поцелуев, любовных свиданий и успеха в любых начинаниях. Пусть романтика присутствует во всех сферах вашей жизни, а поклонники и верные друзья дарят хорошее настроение!

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