День ангела Анастасии и Сергея: лучшие поздравления и открытки

5 апреля отмечают День ангела Анастасии и Сергея. Анастасия с древнегреческого означает "воскресение", Сергей происходит от римского родового имени Sergius и в переводе с латинского языка означает "знатный".

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со значением этих имен, а также с поздравлениями и открытками именинников. Сергей очень энергичный, активный, ответственный и хозяйственный. Носители этого имени могут быть ревнивыми, а в семейной жизни – любящими и нежными. Анастасия – добрая и заботливая. Женщину с таким именем любят знакомые за ее светлость и открытость миру.

Поздравления Анастасии в стихах

Настя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

* * *

С днем ангела, Анастасия, поздравляем,

Быть хозяйкою судьбы, желаем,

Попутный ветер пусть удачу принесет,

Счастье пусть везде тебя найдет.

Больших вершин успеха добивайся,

Быть лидером во всём старайся,

Энергии, долголетия тебе, добра,

В счастье и радости живи всегда.

Поздравления Сергея с днем ангела в стихах

Сергей, хочу я вас поздравить!

От души любви желаю вам,

Так живите, чтобы в жизни править,

И счастливым быть, назло врагам!

Вы льстецов всегда держите близко,

Чтобы знать, кому не доверять.

Пусть людей поменьше будет низких –

Больше тех, кто будет уважать!

* * *

Сергей – это сгусток энергий

И двигатель вечный всегда!

Не может Сергей быть инертным,

Без дела с ним – просто беда!

Сергей – человек настроенья

И очень широкой души.

Желаю тебе покоренья

Высоких и сложных вершин!

Поздравления Анастасии в прозе

С днем Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

* * *

Желаю в День Анастасии большой любви, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

Поздравления Сергея в прозе

Сергей, с праздником! Высокочтим, любим, здоров, красив как Бог. Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку множиться.

* * *

Сергей, ты бережешь то, что дает тебе жизнь, ты — умен, ловок, хорош собой, щедрый, простой, душа любой компании. Ты в каждом деле мастер. Так пускай в твой дом войдут удача, счастье, любовь, радость, достаток, да так, чтоб на всегда!

СМС-поздравления Анастасии с днем ангела

Пусть в жизни не будет тревог и ненастий, наша милая добрая Настя.

* * *

Анастасия – певучее имя, и тебе оно так идет, пусть счастье тебя не обходит мимо, а рядом по жизни идет!

* * *

Пусть фортуна исполняет договоры со всеми смелыми и яркими мечтами. Пусть успех приходит, Настя, скоро, а жизнь чарует милыми цветами!

СМС-поздравления Сергея с днем ангела

Сергей всегда идет вперед, за собой других ведет. Магнетизм его чарует, а задор и околдует.

* * *

Поздравляю от души!

Крепким будет пусть здоровье.

С праздником тебя, Сергей!

Ты живи всегда без горя.

Денег много будет пусть,

А удача не подводит.

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.

* * *

С днем Ангела, Сережа, поздравляем!

Успешных дел и радости желаем,

Друзья чтоб были верные с тобой,

Доволен чтоб ты был своей судьбой!

Ты с трудностями сам всегда сражался,

Не ждешь, чтоб за тебя другой старался,

Готов прийти на помощь ты к другим -

Гордимся мы товарищем своим!

Открытки для Анастасии и Сергея

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля отмечают международный день супа. В этот день родились Тони Уильямс и Лили Джеймс.

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