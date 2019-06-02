День ангела Алексея: лучшие поздравления и открытки

2 июня 2019 года отмечают День ангела Алексея. Это имя с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Алексей очень деятельный, старательный, всегда стремится к совершенству. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с поздравлениями для носителей этого имени с именинами.

Поздравления в стихах

fresh-cards

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

***

Алексей, ты прими поздравления.

Я желаю любви без конца.

И желаю тебе я везения,

Огорчений не знать никогда.

Пусть работа тебя увлекает,

Манит пусть неизвестное все.

Пусть улыбка лицо освещает,

Пусть с тобой будет счастье твое.

Поздравления в прозе

Алексей, поздравляю от всей души с Днем ангела. Хочу пожелать, чтобы ты всегда был защитником, как предначертано судьбой. Будь уверен в себе, счастлив и удачен.

***

Алексей, не хочу банальных повторений, потому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Я тебе желаю, чтобы все, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю с Днем ангела!

Поздравления СМС

Пусть жизнь и тяжелая ноша,

Но для тебя это легкость пути!

С именинами, брат мой, Алеша!

Ярко, красиво и честно живи!

***

Алексей, в именины хочу пожелать, чтобы жизнь дарила только благодать!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня по гороскопу для многих знаков Зодиака ожидается удачный день, но некоторым стоит поостеречься.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!