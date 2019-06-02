День ангела Алексея: лучшие поздравления и открытки

2 июня 2019 года отмечают День ангела Алексея. Это имя с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".
Алексей очень деятельный, старательный, всегда стремится к совершенству. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с поздравлениями для носителей этого имени с именинами.
Поздравления в стихах
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Имя верно тебе дали,
Алексеем ведь назвали.
На работе и в семье
Доверяют все тебе.
Добр, спокоен и уверен.
И как друг давно проверен.
Защитишь, поможешь всем,
Нет у нас с тобой проблем.
От души мы поздравляем,
Счастья и любви желаем.
Пусть вокруг будут друзья
И счастливая семья.
***
Алексей, ты прими поздравления.
Я желаю любви без конца.
И желаю тебе я везения,
Огорчений не знать никогда.
Пусть работа тебя увлекает,
Манит пусть неизвестное все.
Пусть улыбка лицо освещает,
Пусть с тобой будет счастье твое.
Поздравления в прозе
Алексей, поздравляю от всей души с Днем ангела. Хочу пожелать, чтобы ты всегда был защитником, как предначертано судьбой. Будь уверен в себе, счастлив и удачен.
***
Алексей, не хочу банальных повторений, потому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Я тебе желаю, чтобы все, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю с Днем ангела!
Поздравления СМС
Пусть жизнь и тяжелая ноша,
Но для тебя это легкость пути!
С именинами, брат мой, Алеша!
Ярко, красиво и честно живи!
***
Алексей, в именины хочу пожелать, чтобы жизнь дарила только благодать!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня по гороскопу для многих знаков Зодиака ожидается удачный день, но некоторым стоит поостеречься.
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